Virgínia e Zé Felipe presenteiam Leonardo com itens de luxo de mais de R$ 150 mil

A influenciadora digital Virgínia Fonseca contou em vídeo publicado no seu canal do YouTube que ela e o marido, o cantor Zé Felipe, presentearam Leonardo, que completou 60 anos essa semana, com dois itens de luxo.

Eles deram para o artista um relógio da marca Rolex, de R$ 83,4 mil, e uma pulseira da grife Cartier, de R$ 68,5 mil, totalizando mais de R$ 151 mil.

“A gente deu um relógio e uma pulseira igual a essa minha, que eu acho muito bonita. O relógio também é muito maravilhoso. Ele amou! Ele tinha um parecido, com um fundo verde, e ele falou que achou até mais bonito, graças a Deus”, contou Virgínia no vídeo.

Leonardo comemorou a nova idade em sua fazenda, a Talismã, em Goiânia, ao lado dos seis filhos. Além de Zé Felipe, o cantor também é pai de Pedro Leonardo (34), Monyque Isabella (30), Jéssica Beatriz (27), Matheus Vargas (25) e João Guilherme (19).