Tiktokers Kika e Santana anunciam fim do relacionamento e fãs lamentam

O influenciador de Recife, Santana, anunciou o término com a namorada Kika no Instagram na noite desta quinta-feira (9). O término entre o casal de Tiktokers causou tristeza em fãs e seguidores nas redes sociais. "Kika e Santana terminaram? Gente, meu casal favorito terminou como assim", disse.

Os dois são conhecidos por fazerem danças de trends do TikTok. Na plataforma, ela registra 5,2 milhões de seguidores, enquanto ele concentra 2,7 milhões de seguidores.

"Infelizmente o dia chegou! E muito antes do que eu esperava, e todas as metas e sonhos pra realizarmos juntos, talvez fique pra próxima vida", ele escreveu no Instagram.

Santana Tiktoker "Não me arrependo nem um pouco de ter dividido a minha vida contigo. Você, sem dúvidas, entre todas as outras que já passaram pelo meu caminho, foi a que mais marcou a minha vida e vou te carregar pra sempre no meu coração!"

Desejo de amadurecimento

Em carta aberta sobre o fim do namoro, Santana relatou o desejo que os dois possam amadurecer. "Quem sabe, num futuro próximo o destino nos junte novamente e que seja pra sempre".

Para ele, a escrita do texto de despedida carregou muita dor, principalmente pela promessa de que os momentos vividos ao lado dela seguirão sempre especiais para ele. "Espero que a nossa amizade possa continuar e que jamais a gente perca contato", acrescentou.

"Perder você está sendo a coisa mais difícil que eu tô tendo que passar. Obrigado por tudo!", concluiu. Nos comentários da postagem no Instagram, ela respondeu: "eu te amo, muito obrigada por tudo".