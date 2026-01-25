Temperatura Máxima exibe o filme 'A Guerra do Amanhã' hoje (25/01)
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (25), exibe o filme "A Guerra do Amanhã", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 13h, na TV Globo.
Sinopse de 'A Guerra do Amanhã'
Um homem de família é convocado para lutar numa guerra futura onde o destino da humanidade depende da sua capacidade de enfrentar o passado.
Ficha técnica
- Título original: The Tomorrow War;
- Elenco: Chris Pratt, Betty Gilpin, J.K. Simmons, Sam Richardson e Yvonne Strahovski;
- Direção: Chris Mckay;
- Nacionalidade: Estadunidense;
- Gênero: Ação e ficção científica.
