Saiba quem é Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca

Após o anúncio da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe, seguidores da influenciadora notaram que ela está seguindo o ex-namorado, o youtuber Rezende. Os dois namoraram entre 2018 e 2020, e logo após o término ela iniciou o relacionamento com o filho de Leonardo.

Rezende tem 28 anos e é natural de Londrina, no Paraná. Ele já chegou a ser jogador de futebol, mas trocou a carreira pela de influenciador digital.

Em 2012, ele ganhou fama ao produzir de vídeos do jogo Minecraft, vlogs e desafios. Atualmente, Rezende possui 13 milhões de seguidores no Instagram, e mais de 33 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. A maioria dos vídeos é de trollagens com amigos.

O término de Virgínia e Rezende foi conturbado, já que a influenciadora fazia parte da empresa ADR, empresa de marketing de influência fundada pelo ex-namorado. Com o início do namoro com Zé Felipe, Virgínia deixou a ADR e precisou pagar uma multa para Rezende.

Em novembro do ano passado, Rezende falou sobre o assunto: “Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo por um término de relacionamento. Isso não é verdade, o que aconteceu é que a Virginia decidiu sair antes da empresa e tinha um contrato, é normal isso acontecer e é normal ter uma multa baseada em investimentos da empresa, projetos fechados e projetos futuros”, disse ele.