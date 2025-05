Saiba quem é Marcela Soares, jogadora de futsal desligada de time após criar perfil em site +18

A jogadora de futsal Marcela Soares, de 21 anos, revelou ter sido desligada do time que atuava após a direção do clube tomar conhecimento que ela criou perfil em plataformas de conteúdo adulto. Natural do estado do Rio Grande do Sul, ela já atuou por equipes como Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female e Celemaster.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta terça-feira (27), a atleta contou que, na época do desligamento, o seu contrato não tinha cláusulas que proibissem atividades dessa natureza fora das quadras.

"Fui julgada, excluída e me senti injustiçada, inclusive por outras mulheres. Mas ganhei liberdade e independência financeira. Hoje me sinto mais forte", contou ao veículo.

Após a saída do time, Marcela Soares seguiu investindo na produção de conteúdo adulto. No Instagram, onde também compartilha postagens sensuais, acumula 240 mil seguidores.

Desde quando começou a atuar com plataformas +18, ela afirma ter faturado cerca de R$ 55 mil por mês — valor significativamente superior ao o que recebia quando atleta.

No início da carreira no futsal, a gaúcha relembrou que recebia aproximadamente R$ 550 mensais, quantia que, conforme frisou, não cobria custos básicos, como treinos e transporte.

Apesar do desligamento e das condições, Marcela Soares afirma que deseja retornar ao esporte, se puder seguir investido na carreira digital. "Amo jogar. O futsal faz parte de quem eu sou. Mas não aceito estar em lugares que tentam controlar minha vida fora da quadra".