Morre o ator sul-africano Presley Chweneyagae, estrela do filme 'Infância Roubada'

O ator Presley Chweneyagae, estrela do filme vencedor do Oscar "Infância Roubada", morreu aos 40 anos, anunciou o agente do sul-africano, nesta terça-feira (27). Ele ficou conhecido no mundo em 2006 pela atuação no filme "Tsotsi". A trama era ambientada no submundo criminoso do município de Soweto, em Joanesburgo.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento prematuro de um dos atores mais talentosos e amados da África do Sul, Presley Chweneyagae, aos 40 anos", disse a agência de artistas MLASA em um comunicado publicado nas redes sociais.

Nem a data e a causa da morte foram reveladas pelo equipe do ator.

Veja trailer de Tsotsi:

Após o papel de estreia de Chweneyagae no cinema em "Tsotsi", o ator continuou a trabalhar nas telonas. Ele atou também "More Than Just a Game", "State of Violence" e "Africa United".

Presley era uma "voz poderosa e autêntica no cinema africano" e a carreira dele também envolveu o teatro e a televisão, lembrou a MLASA