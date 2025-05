Morre o ator sul coreano Choi Jung-woo, conhecido por doramas e filmes, aos 68 anos

O ator Choi Jung-woo morreu, na manhã dessa terça-feira (27), aos 68 anos. O falecimento foi anunciado pela empresa responsável por gerenciar a carreira do sul-coreano, a Bless ENT. A causa da morte não foi revelada.

O veterano da TV fez estreia nas artes por meio do teatro na peça "The Life of an Actor". Ele também ficou conhecido por atuar em k-dramas como "City Hunter", "Doctor Stranger" e "The Legend of the Blue Sea".

Veja também Zoeira 'Lilo & Stitch' faz mais de US$ 340 milhões em bilheteria e supera 'Missão Impossível' Zoeira Quem morre em 'The Last of Us'? Saiba como foi o final da segunda temporada

Nascido em 1957, Choi Jung Woo começou a carreira em 1975. Ele passou a trabalhar com companhias de teatro como Shinsi e atuou como ator de teatro e dublador, apresentando uma ampla gama de talentos.

O último trabalho do ator foi transmitido pelo canal KBS2, a produção "Who Is She" — que teve episódio final em janeiro deste ano.

Segundo o jornal sul-coreano Korea Koongang Daily, um altar fúnebre foi montado no Hospital Gimpo Woori. O funeral do ator acontecerá às 10h de quinta-feira (29), e o enterro será no Parque Suwon Yeonhwa.