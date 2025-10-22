Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto as demais vão para a berlinda

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:26)
Zoeira
Colagem mostra as peoas de A Fazenda 17 Michelle Barros, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, que disputam a Prova do Fazendeiro.
Legenda: As perdedoras farão companhia a Nizam na quinta berlinda do reality show.
Foto: Reprodução/RecordTV.

As participantes Michelle Barros, Saory Cardoso e Tàmires Assîs disputam a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (22), em 'A Fazenda 17'. Quem vencer ficará imune e escapa da roça. 

As peoas foram parar na dinâmica após serem indicadas à zona de eliminação provisória nessa terça-feira (21). 

Além delas, Nizam Hayek também ocupou um dos bancos da berlinda, mas, como foi vetado da competição pelo posto de líder, é o primeiro confirmado na quinta roça

Abaixo, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA QUINTA ROÇA

A berlinda começou com a indicação do fazendeiro Matheus Martins, que escolheu enviar Saory Cardoso para o primeiro banco. 

Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.

Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.  

Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia.

Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro. 

