Quem vai para a final da Dança dos Famosos 2025: saiba neste domingo (30)

Neste domingo (30), no 'Dança dos Famosos' - quadro do 'Domingão do Huck' - é dia de descobrir quem estará na final da competição. A edição comemora 20 anos do quadro.

Os semifinalistas são as duplas Wanessa e Diego Basilio, Silvero Pereira e Thais Sousa, David Junior e Jaque Paraense e Manu Bathidão e Heron Leal.

Veja também Zoeira Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente Zoeira Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação Zoeira Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

A última etapa de classificação do quadro será transmitida ao vivo, durante o ‘Domingão com Huck’, às 19h35, na segunda parte do programa, logo depois do Futebol 2025 na TV Globo. A atriz Fernanda Lima vai participar como jurada artística convidada.

Os artistas vão performar no estilo da Dança Contemporânea. Além da apresentação, a dupla sertaneja Marcos e Belutti está confirmada na programação.

A cantora Wanessa, que busca sua vaga na final do Dança dos Famosos, também irá celebrar seus 25 anos de carreira, durante o programa.