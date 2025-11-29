Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação

Cantora comentou foto de Marcelo e recebeu apoio dos fãs nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra Ivete e Marcelo abraçados. Ela com as mãos por sobre o pescoço do filho.
Legenda: Marcelo é o filho mais velho de Ivete Sangalo.
Foto: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, 53, trocou uma mensagem afetuosa com o filho mais velho, Marcelo Sangalo, 16, na madrugada deste sábado (29). O jovem publicou uma foto no Instagram observando a cidade iluminada do alto de um terraço, e a cantora fez questão de se declarar ao primogênito: "Vida da mãe".

Nos comentários, seguidores também marcaram presença, elogiando a interação entre mãe e filho. “Seu bebê está lindo”, escreveu uma fã ao mencionar Ivete.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba quem é Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia

teaser image
Zoeira

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Outros deixaram mensagens como “Mamãe leoa”, “Trabalhando e de olho nas crias” e “Sejam felizes, queridos”. Um seguidor ainda comentou: “Fala, Celo, vamos encontrar, conte comigo”, recebendo de Marcelo emojis de coração.

Marcelo é fruto do casamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, 40. Na última quinta-feira (27), ambos anunciaram o fim da união de 17 anos em um comunicado que surpreendeu os fãs. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, escreveram.

O ex-casal reforçou que a separação está sendo conduzida com cuidado e diálogo. “Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento”, afirmaram.

Eles também pediram privacidade: “Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”. Ivete e Daniel são pais também das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra mostragem de duas fotos. Na primeira,Sabrina Sato está com a filha Zoe. Em outra, as duas aparecem ao lado do pai Duda Nagle e de outros convidados do aniversário da criança.
Zoeira

Aniversário de Zoe reúne Sabrina Sato, Duda Nagle e família em SP

Celebração em São Paulo reuniu familiares e trouxe produção inspirada na Hello Kitty.

Redação
Há 3 minutos
Foto mostra Gisele Bündchen com uma xícara branca de café na mão.
Zoeira

Gisele compra mansão de R$ 77 mi para viver com Joaquim Valente

Modelo adquiriu nova casa em Miami, ao lado de outra de sua propriedade.

Redação
Há 13 minutos
Imagem mostra Ivete e Marcelo abraçados. Ela com as mãos por sobre o pescoço do filho.
Zoeira

Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação

Cantora comentou foto de Marcelo e recebeu apoio dos fãs nas redes sociais.

Redação
Há 1 hora
Cena de Stranger Things mostrando Will apresentando teoria para os outros personagens.
Zoeira

Stranger Things 5: confira o que pode acontecer nos novos episódios da série

Série lança mais dois episódios dia 25 de dezembro, enquanto o capítulo final vem dia 31.

Mylena Gadelha
28 de Novembro de 2025
Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia. Imagem usada em matéria sobre quem é ela.
Zoeira

Saiba quem é Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia

Débora chegou a ser empresária da filha.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mãe de Mel Maia foi encontrada morta.
Zoeira

Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Equipe da atriz confirmou a informação e pediu privacidade neste momento.

Redação
28 de Novembro de 2025
Imagem mostra Rayane Figliuzzi durante eliminação na décima roça de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Influenciadora é eliminada em roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (27).

Redação
28 de Novembro de 2025
Enquete 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

Roça é disputada entre Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
27 de Novembro de 2025
O registro mostra Faustão celebrando 24 anos de casamento ao lado de parte da família.
Zoeira

Faustão celebra 24 anos de casamento em foto com a família

Registro publicado por João Silva emocionou fãs e famosos.

Redação
27 de Novembro de 2025
Pedro Neschiling usou as redes sociais para publicar a indireta.
Zoeira

Pedro Neschiling critica Luiza Possi em desabafo online

Publicação do ator foi vista como indireta à ex-mulher.

Redação
27 de Novembro de 2025
Parcial da Enquete A Fazenda.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda mostra Luiz Mesquita como eliminado

Peão disputa com Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado.

Redação
27 de Novembro de 2025
Uma montagem das duas cantoras, do lado esquerdo está Maria Gadú e do lado direito Luiza Possi
Zoeira

Após post de Luiza Possi, Maria Gadu diz que relação delas foi 'um erro'

Vídeo postado por Luiza fala sobre fé, injustiça e poder.

Redação
27 de Novembro de 2025
Isabel Veloso com lenço rosa na cabeça e em cama de hospital, onde se recuperou de transplante de medula óssea.
Zoeira

Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

Influenciadora passou por exames que diagnosticaram excesso de magnésio no sangue.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra personagens principais da série Stranger Things em cartaz da quinta e última temporada.
Zoeira

Saiba quando saem os próximos episódios de Stranger Things

Quinta e última temporada da série estreou nesta quarta-feira (26).

Redação
27 de Novembro de 2025
Kerline com vestido floral amarelo e óculos de sol caminhando na areia da praia, com o mar azul e guarda-sóis de palha ao fundo.
Zoeira

Ex-BBB Kerline estreia em competição esportiva de alta intensidade

Cearense se prepara para competir em evento internacional de alta performance, no Rio.

Redação
27 de Novembro de 2025
Colagem mostra imagens de Luiz Mesquita, Rayane Figliuzzi e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que disputam a décima roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Rayane e Toninho disputam a preferência do público.

Redação
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra o estilista Walério Araújo comemorando vitória na prova do fazendeiro em a fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda: Walério vence Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a décima berlinda.

Redação
27 de Novembro de 2025
Elenco de Stranger Things 5. Imagem usada para matéria sobre instabilidade da plataforma de streaming Netflix.
Zoeira

Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

Quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix com protagonistas já crescidos.

Bergson Araujo Costa
26 de Novembro de 2025
Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna
Zoeira

Final de Stranger Things 5 vai deixar fãs com 'ansiedade e medo', brinca intérprete de Vecna

Jamie Campbell Bower passou pelo Brasil e concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

Mylena Gadelha
26 de Novembro de 2025
Cena da personagem Eleven em Stranger Things com uma venda nos olhos e no 'Mundo Invertido'.
Zoeira

Que horas vão ao ar os quatro primeiros episódios de Stranger Things? Veja

Nove anos após o lançamento da 1ª temporada, um dos maiores sucessos da Netflix chega ao fim.

Redação
26 de Novembro de 2025