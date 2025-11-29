Ivete envia mensagem carinhosa ao filho após separação

Ivete Sangalo, 53, trocou uma mensagem afetuosa com o filho mais velho, Marcelo Sangalo, 16, na madrugada deste sábado (29). O jovem publicou uma foto no Instagram observando a cidade iluminada do alto de um terraço, e a cantora fez questão de se declarar ao primogênito: "Vida da mãe".

Nos comentários, seguidores também marcaram presença, elogiando a interação entre mãe e filho. “Seu bebê está lindo”, escreveu uma fã ao mencionar Ivete.

Outros deixaram mensagens como “Mamãe leoa”, “Trabalhando e de olho nas crias” e “Sejam felizes, queridos”. Um seguidor ainda comentou: “Fala, Celo, vamos encontrar, conte comigo”, recebendo de Marcelo emojis de coração.

Marcelo é fruto do casamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, 40. Na última quinta-feira (27), ambos anunciaram o fim da união de 17 anos em um comunicado que surpreendeu os fãs. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, escreveram.

O ex-casal reforçou que a separação está sendo conduzida com cuidado e diálogo. “Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento”, afirmaram.

Eles também pediram privacidade: “Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”. Ivete e Daniel são pais também das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.