Quem saiu do BBB 22? Gustavo é o 15ª eliminado com 81,53% dos votos

Gustavo foi o 15ª eliminado do BBB 22 nesta terça-feira (19), com 81,53% dos votos. O brother deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Eliezer e Paulo André, o PA.

O resultado da berlinda foi anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt. Eli e PA terminaram o 16º paredão com 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 99.243.663 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Gustavo como mais rejeitada pelo público esta semana, com 63,1% dos votos dos leitores.

Enquanto o PA concentrava 17% dos votos, o último integrante do lollipop, o Eli, apareceu com 19,8%. Ao todo, o levantamento concentrou mais de 26 mil votos.

Como foi a formação do paredão?

O líder Pedro Scooby começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother apontou que não queria votar em seus aliados no jogo.

Na votação da casa no confessionário, o mais votado foi o Gustavo. Com direito a contragolpe, Gustavo puxou Paulo André, formando o paredão triplo.

Quem votou em quem no confessionário: