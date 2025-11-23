Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (23/11)?
Tango foi o ritmo deste domingo.
A Dança dos Famosos realizou mais uma eliminatória neste domingo (23). Com média 194,6, no último lugar da classificação, o influenciador Alvaro foi o eliminado ao fim do programa, com sua dupla, a professora de dança Mariana Torres.
Nesta edição, participaram da apresentação, além do humorista, David Junior, Silvero Pereira, Manu Batidão e Wanessa Camargo. O ritmo foi o tango.
COMO FORAM AS APRESENTAÇÕES
A noite de apresentações iniciou com Alvaro e Mariana Torres
A segunda apresentação ficou por conta de Wanessa e Diego Basilio
David Junior e Jaque Paraense se apresentaram na sequência
Manu Bahtidão e Heron Leal foram os penúltimos
O encerramento ficou com Silvero Pereira e Thais Sousa