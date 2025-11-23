Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (23/11)?

A Dança dos Famosos realizou mais uma eliminatória neste domingo (23). Com média 194,6, no último lugar da classificação, o influenciador Alvaro foi o eliminado ao fim do programa, com sua dupla, a professora de dança Mariana Torres.

Nesta edição, participaram da apresentação, além do humorista, David Junior, Silvero Pereira, Manu Batidão e Wanessa Camargo. O ritmo foi o tango.

Veja também Zoeira Público pede expulsão de Fabiano Moraes após ele 'dopar' Dudu Camargo Zoeira 'Tremembé' tem 2ª temporada confirmada e mostrará Robinho em presídio Zoeira O que aconteceu com Glória Menezes? Atriz está fora das novelas há uma década

COMO FORAM AS APRESENTAÇÕES

A noite de apresentações iniciou com Alvaro e Mariana Torres

A segunda apresentação ficou por conta de Wanessa e Diego Basilio

David Junior e Jaque Paraense se apresentaram na sequência

Manu Bahtidão e Heron Leal foram os penúltimos

O encerramento ficou com Silvero Pereira e Thais Sousa