Quem é Maria Prata, jornalista e esposa de Pedro Bial, assaltada em São Paulo

A jornalista Maria de Goés e Vasconcellos Prata, conhecida como Maria Prata, foi assaltada ao lado da filha caçula na manhã da última quinta-feira (22) em São Paulo. Na ocasião, ela teve o celular, a aliança e cartões levados.

Nascida em São Paulo há 46 anos, ela é filha da também comunicadora Marta Goés com o dramaturgo Mário Prata.

Jornalista especializada em moda, Maria exerceu sua profissão em revistas e canais de sucesso da mídia brasileira, como a Capricho e o Fashion TV.

Desde 2015, ela também é esposa do apresentador Pedro Bial, com quem tem duas filhas pequenas: Laura, de oito anos, e Dora, de cinco.

Carreira

A jornalista chegou a cursar Moda na London College of Fashion, faculdade inglesa, em 2000. Logo depois, também estudou na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo.

Além de passagens pelo São Paulo Fashion Week, ela foi editora-chefe da Vogue e do canal Fashion TV, ambos entre os anos de 2005 e 2009, e da Harper's Bazaar no Brasil, revista mensal estadunidense de moda feminina, a partir de 2011.

Em 2014, ingressou na Rede Globo como apresentadora do programa "Mundo S/A", permanecendo na emissora por seis anos.

Relembre o caso

Maria Prata estava caminhando ao lado da filha caçula, Dora, quando ambas foram abordadas por um motoqueiro armado. O caso aconteceu no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo.

Em suas redes sociais, a jornalista relatou o ocorrido e publicou as imagens registradas por câmeras de segurança da rua.

"Passamos as férias dedicados a mostrar para nossas filhas o Brasil mais sensacional que há. Hoje, o pior do Brasil nos atropelou" Maria Prata Jornalista e empresária

O susto foi maior para Dora, que não entendeu a situação e ficou assustada e em choque pelo restante do dia, conforme contou Maria. O caso foi levado às autoridades.