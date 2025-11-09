Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (09/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Patrícia Abravanel.
Legenda: O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.
Foto: Divulgação / SBT.

A nova temporada do clássico "Show do Milhão" começou em maio deste ano, sob o comando da apresentadora Patrícia Abravanel. No jogo de perguntas e respostas, os participantes têm a chance de ganhar até R$ 1 milhão.

O quadro é exibido no “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”. No novo episódio da temporada, a atração continua a receber famosos para disputar o prêmio no "Show do Milhão Celebridades".

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (09)?

O Show do Milhão é um dos quadros do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, que começa às 19 horas, no SBT.

Ana Maria Braga em participação no Caldeirão com Huck.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (9/11) tem Ana Maria Braga como jurada

Apresentadora vai julgar apresentações no estilo salsa.

Redação
Há 1 hora
Shawn Mendes se encontrou com Ivete Sangalo
Zoeira

Shawn Mendes e Ivete Sangalo se encontram em tarde animada em Salvador

O cantor canadense curte dias no Brasil após se apresentar no prêmio Earthshot.

Redação
09 de Novembro de 2025
Paul McCartney no palco durante uma apresentação musical.
Zoeira

Paul McCartney critica cardápio da COP30 e pede menu 100% vegetariano

Em carta aberta, músico e ativista diz que servir carne em conferência climática é “como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”.

Redação
09 de Novembro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Mussum, O Filmes' hoje (09/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Mussum, O Filmes' hoje (09/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem de Luiz Cláudio & Giuliano ao lado de Daniel, que foram entrevistados no Viver Sertanejo deste domingo.
Zoeira

Luiz Cláudio & Giuliano relembram trajetória no 'Viver Sertanejo' deste domingo (9)

Episódio foi gravado antes do anúncio da separação da dupla.

Redação
09 de Novembro de 2025
Imagem mostra os apresentadores do Globo Rural: Nélson Araújo e Helen Martins.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (9) aborda curiosidade sobre a vida no campo

Programa vai ao ar após o Auto Esporte.

Redação
09 de Novembro de 2025
Whindersson, Murilo Benício e Grupo 'Doce Encontro' em gravações no programa Altas Horas.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (8) terá Whindersson e Murilo Benício como convidados

Programa ainda recebe outros nomes da dramaturgia e da televisão.

Redação
08 de Novembro de 2025
O filme
Zoeira

Kleber Mendonça anuncia livro com roteiro de 'O Agente Secreto'

Obra traz texto original do filme indicado ao Oscar 2026 e posfácio de Wagner Moura.

Redação
08 de Novembro de 2025
Dwayne Johnson relatou em podcast com soube da morte de Bin Laden antes
Zoeira

The Rock revela como soube da morte de Osama Bin Laden antes do mundo

Astro de Hollywood contou em podcast que recebeu a informação por um “amigo de um amigo”.

Redação
08 de Novembro de 2025
Kelner Macêdo passou a ter dificuldade para dormir após viver Cristian Cravinhos em série
Zoeira

Kelner Macêdo revela desafios para viver Cristian Cravinhos em 'Tremembé'

Ator conta que enfrentou insônia e preparação intensa para interpretar um dos criminosos.

Redação
08 de Novembro de 2025
Cenas do programa Caldeirão com Mion mostrando o apresentador ao lado do cantor Naldo Benny.
Zoeira

Caldeirão com Mion recebe Naldo Benny e Priscila Senna neste sábado (8)

Programa também apresentará segundo episódio do quadro "Vai ou Não Vai?".

Redação
08 de Novembro de 2025
A imagem mostra a influenciadora Virgínia Fonseca em frente a um painel da loja wepink
Zoeira

Marido de vendedora agredida em quiosque da marca de Virgínia desabafa após violência

Artur Felipe contou que Letícia está traumatizada e teme voltar ao atendimento no quiosque da WePink após ser espancada por três mulheres no Rio de Janeiro.

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagem mostra Elize Matsunaga de blazer preto com olhar fixo na câmera.
Zoeira

Série sobre Elize Matsunaga volta ao topo da Netflix após sucesso de 'Tremembé'

Produção documental revive um dos crimes mais marcantes do país e desperta novo interesse do público por Elize.

Redação
08 de Novembro de 2025
Marcela e Dado começaram a namorar em setembro deste ano.
Zoeira

Marcela Tomaszewski anuncia fim com Dado Dolabella e desabafa sobre ataques

Modelo afirma estar “machucada por dentro” após relação conturbada com ator.

Redação
08 de Novembro de 2025
Eliane Giardini confirmou a sequência de Avenida Brasil.
Zoeira

Eliane Giardini confirma sequência de 'Avenida Brasil' e admite receio

Atriz revela que continuação está em desenvolvimento e diz ter “medo” de repetir o sucesso.

Redação
08 de Novembro de 2025
Imagem do médico Vitor Arruda de camisa branca com uma estampa e uma bolsa a tiracolo.
Zoeira

Ex-médico supera burnout e vira influenciador de moda masculina plus size

Vitor Arruda trocou os plantões por conteúdos sobre autoestima, estilo e representatividade nas redes sociais

Redação
08 de Novembro de 2025
Adriane Galisteu em uma das fotos censuradas por Senna para a Playbloy
Zoeira

Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

Apresentadora relembra reação do piloto ao descobrir ensaio inédito de 1993, feito pouco antes do início do namoro.

Redação
08 de Novembro de 2025
O documentário vai mostrar quem era a jovem Eloá Pimentel
Zoeira

Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel

“Caso Eloá – Refém ao Vivo” revisita crime que chocou o Brasil e dá voz à jovem assassinada aos 15 anos

Redação
08 de Novembro de 2025
Na série
Zoeira

Conheça a mulher que quase matou Suzane von Richthofen e é mostrada em 'Tremembé'

Série do Prime Video revive rebelião de 2006 e revela bastidores do plano do PCC para eliminar a detenta

Redação
07 de Novembro de 2025