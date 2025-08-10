Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (10/08)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (10) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Neste domingo, a revista eletrônica vai exibir a primeira entrevista com o cantor Gilberto Gil, falando sobre a perda da filha Preta Gil, que morreu aos 50 anos vítima de câncer.

O programa também vai apresentar uma matéria especial sobre o aumento de agressões em profissionais da área de saúde. Cerca de 80% dos profissionais já relataram terem sido agredidos.

Que horas começa o Fantástico hoje (10)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana são apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.