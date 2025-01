Que horas começa o BBB 25 hoje, quarta (29/01)? Veja programação da festa

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta quarta-feira (29), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a rotina dos participantes ao longo do dia e verá a apresentação do cantor Rodriguinho no 'Show de Quarta'.

Depois de participar do BBB 24, o artista subirá ao palco do reality show ao lado do irmão Mr. Dan e do filho Gaab, ambos cantores e compositores.

O repertório da noite reunirá composições dos três. Entre os clássicos do pagode, estão previstos “Livre Pra Voar”, “Sorria” e “Melhor Eu Ir”.

Veja também Zoeira BBB 25: Cearenses Renata e Eva são confrontadas por participantes após almoço; veja vídeos Zoeira Renata e Eva geram intrigas entre participantes com almoço 'vigiado' do BBB 25; veja como foi

Este ano, o "Show de Quarta" entra no BBB como uma celebração diferente das realizadas pelo programa às sextas ou sábados. Os artistas devem ficar mais próximos dos participantes, interagindo com eles e mostrando as relações familiares ou de amizade dentro da casa.

DESDOBRAMENTOS DO 'ALMOÇO VIGIADO'

O público também poderá acompanhar as consequências do almoço especial do Big Fone, nesta quarta-feira (29), na convivência entre os participantes da "casa mais vigiada do Brasil". Na ocasião, Renata e Eva, Dona Delma e Guilherme e Gabriel e Maike tiveram de escolher consequências para os brothers. Elas foram:

Daniele Hipolyto e Mateus vão ter de trocar de quarto

Gracyanne Barbosa vai ficar de fora do Show de Quarto

Thamiris e Diego Hipolyto vão ter de ficar amarrados por tempo indeterminado

As escolhas geraram intrigas no BBB 25, já que todo o conteúdo do evento foi mostrado em tempo real para os outros participantes que ficaram na casa, e eles puderam ouvir estratégias, desavenças e opiniões polêmicas. No fim do almoço, as cearenses ainda receberam uma imunidade, decidida em consenso.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.