Que horas começa o BBB 25 nesta segunda-feira (17)? Veja programação do reality

Um novo episódio do Big Brother Brasil 25 irá ao ar nesta segunda-feira (17), a partir das 22h25, logo após a exibição da novela "Mania de Você", na Rede Globo. Nesta noite, o público vai acompanhar a dinâmica do 'Sincerão', que promete exaltar os ânimos dos brothers.

Desta vez, a programação vai ser diferente, com direito a participação de convidados especiais. Os três ex-BBB’s Babu Santana (BBB 20), Fernanda Bande (BBB 24) e Arthur Aguiar (BBB 22) vão assumir uma função importante na dinâmica. Eles serão responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada do 'Sincerão'.

De acordo com a emissora, cada jogador vai escolher um adversário para desafiar. Dependendo da argumentação diante do rival, o participante poderá receber o título de "pipoqueiro", levando uma punição. Já se o brother for bem avaliado na discussão, o seu oponente é quem sofrerá a consequência.

Diretamente da sala da casa, os convidados do júri estarão assistindo à dinâmica e tomando a decisão de quem "pipocou" e quem "mandou bem" a cada rodada. Os brothers não poderão vê-los durante o jogo.

Além do 'Sincerão', os desdobramentos da formação do último paredão no domingo (17) deve agitar o BBB 25. A berlinda é tripla, e estão emparedados Aline, Guilherme e Mateus. O participante mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (18).

QUE HORAS COMEÇA O BBB 25 HOJE?

O BBB 25 será transmitido a partir das 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta segunda-feira (17).

COMO ASSISTIR AO BBB 25?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

