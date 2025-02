CAPTEI: IBEF Mulher Reúne Vozes Para Palestra Sobre Conquistas e Desafios no Cenário Corporativo Brasileiro

Na noite de terça-feira, 11, o encontro promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) Mulher, intitulado "Liderança Feminina: Desafios e Conquistas", trouxe ao palco importantes personalidades da liderança feminina, que compartilharam suas experiências e visões sobre a busca por equidade de gênero no ambiente corporativo e institucional brasileiro.

O evento foi uma oportunidade para discutir as conquistas obtidas até agora e as lutas que ainda continuam.

Legenda: Myrian Saraiva, Christiane do Vale Leitão e Luciana Cavalcanti Marinho Foto: IBEF Mulher

A noite foi anfitrionada por Myrian Saraiva, diretora Vogal e lider do IBEF Mulher e contou com a participação de Christiane do Vale Leitão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB/CE), e Luciana Cavalcanti Marinho, secretária de Planejamento Urbano e Ambiental de Caucaia/CE, que compartilharam não apenas suas trajetórias profissionais, mas também os obstáculos que enfrentaram em um mundo corporativo tradicionalmente masculino.

Veja nas fotos do IBEF Mulher:

