Desde que voltou a ser exibida na Globo, no último dia 10 de fevereiro, “História de amor” tem virado assunto nas redes sociais. A abertura do folhetim e a trilha sonora da novela de Manoel Carlos também têm sido muito comentada.

A canção de abertura, “Lembra de Mim”, é interpretada por Ivan Lins. O curioso é que o clipe que abre “História de Amor” tem participação especial de Renata Vasconcellos, atual âncora do Jornal Nacional, que na época era modelo. Nas imagens, Renata aparece em cenas românticas com um rapaz.

Veja também Zoeira Camila Cabello é confirmada no festival The Town 2025 no mesmo dia de Katy Perry Zoeira Diretor de 'Emilia Perez' agradece Karla Sofia Gascón durante vitória no Bafta após atriz ser criticada

Já a trilha sonora passeia por músicas nacionais e internacionais. Helena, papel de Regina Duarte, protagonista da novela, tem como temas “Futuros Amantes”, de Gal Costa, e “It's Too Late”, de Gloria Estefan. Já “I Started a Joke”, da banda Faith no More, acompanha a trajetória de Carlos (José Mayer).

As cenas de Joyce (Carla Marins) são embaladas por "Nada Apaga Essa Paixão", de Maurício Mattar. Enquanto "Minha Ambição", de Loop, acompanha Caio (Angelo Paes Leme).

Elogios

Nas redes sociais, o folhetim tem recebido elogios. “Existem novelas com cheiro de café e sabor de bolo de laranja no final da tarde. E História de Amor é o maior exemplo”, disse uma pessoa no X, antigo Twitter.

“Se preparem para viciar na trilha sonora dessa novela porque ela é impecável. Tanto a nacional quando a internacional são perfeitas. Época boa, viu”, disse outro usuário do X, sobre “História de Amor”.