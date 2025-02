Filha de Eunice Paiva relembra amizade adolescente com o diretor Walter Salles

Ana Lúcia Paiva, filha de Eunice Paiva, que tem a história de vida retratada no filme “Ainda Estou Aqui”, relembrou a amizade adolescente com o diretor do longa-metragem, Walter Salles. Nalu, como é chamada, esteve em São Paulo para uma das apresentações do irmão, o escritor Marcelo Rubens Paiva. Ela atualmente mora na França.

“O Walter foi uma amizade daquela época de adolescente e, na realidade, eu era amiga da namorada dele. Mas a gente se dava bem e ele gostava muito de ir lá em casa no Rio e participar dessa farra toda (risos)”, disse ela, sobre Walter, em entrevista ao Gshow.

O diretor frequentava a casa dos Paiva na adolescência, mas perdeu o contato com a mudança da família para São Paulo. A reaproximação aconteceu quando Walter comprou os direitos do livro de Marcelo Rubens Paiva, sete anos atrás.

“A gente não mantinha contato até hoje. Desde o desaparecimento do meu pai, não tínhamos nos revisto mais. Ele via e cruzava com o Marcelo bastante, por trabalhar também com cinema, teatro e literatura. Mas eu não, eu reencontrei com ele há 7 anos quando ele assinou os direitos autorais do livro. Foi muito lindo nosso reencontro. Parecia que a gente eram aqueles menininhos de 13 anos, aqueles jovens que eram amiguinhos e a amizade voltou igual. É muito, muito lindo”, detalhou.

"Maravilhosa"

Nalu também elogiou o trabalho de Fernanda Torres, que interpretou sua mãe, Eunice. “A Fernanda é maravilhosa! Eu acho que ela trabalhou muito, realmente fez um trabalho interno para conseguir encarnar a minha mãe. É impressionante. E não é fácil porque ela tinha que manter toda essa retenção, calma e essa coisa contida da minha mãe, algo que a Fernanda não é assim naturalmente. Eu vi a Fernanda nesses festivais que participamos... e ela não é uma pessoa normalmente assim. Ela é mais agitada, dá gargalhadas e tal. Então, o trabalho que ela fez foi imenso. E conseguiu. Ela realmente conseguiu mostrar um lado da minha mãe que era esse muito forte de uma mulher corajosa, carinhosa”.

O filme “Ainda Estou Aqui” está indicado em três categorias do Oscar, que acontece em 2 de março.