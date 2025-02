Longe da TV, Raul Gil assume o cabelo branco

Longe da TV desde dezembro de 2024, quando teve seu contrato com o SBT encerrado, Raul Gil apareceu em uma foto nas redes sociais com um novo visual, agora com os cabelos brancos.

No Instagram, o apresentador publicou uma foto com o filho, Raul Gil Jr., e a neta, Clara Gil, na Paróquia da Assunção, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo. Ele chegou ao local usando uma boina e posou para fotos com admiradores.

Enquanto estava no ar, Raul Gil coloria os fios e nunca havia aparecido publicamente com o cabelo branco.

Carinho dos fãs

Na foto publicada nas redes sociais, fãs deixaram mensagens de carinho para o artista: “Eu estou com muita saudade de você”, escreveu uma seguidora. “Está certo, Raul! Se fortalecendo na fé, curtindo a família… O senhor merece tudo de bom na sua vida”, disse outro.