Luciana Gimenez defende Mick Jagger da fama de 'pé-frio' após cantor assistir jogo da Inglaterra

A apresentadora e o vocalista dos Rolling Stones são pais de Lucas Jagger.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 16:57
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Legenda: Mick Jagger e Luciana Gimenez se relacionaram no passado.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Luciana Gimenez defendeu o ex Mick Jagger da fama de "pé-frio" no futebol. Nas redes sociais, a apresentadora reagiu a uma série de imagens do vocalista dos Rolling Stones assistindo à partida entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no último sábado (11).

No X, ela disse achar de "mau gosto" o "bullying" praticado contra o pai de seu filho, Lucas Jagger. "Acho as pessoas extremamente limitadas e sem repertório", alfinetou a apresentadora. "Brincadeira requentada", acrescentou em outro post.

A apresentadora usou as redes sociais para defender o ex-affair.
Legenda: A apresentadora usou as redes sociais para defender o ex-affair.
Foto: Reprodução.

Mick Jagger assistiu à partida entre Noruega e Inglaterra no Hard Rock Stadium, em Miami. O resultado foi favorável aos ingleses, que venceram pelo placar de 2x1.

A presença do cantor chamou a atenção de torcedores que relembraram da fama do artista de dar azar às equipes para as quais torce.

Na Copa do Mundo de 2010, sediada na África do Sul, quatro seleções apoiadas pelo vocalista acabaram eliminadas da competição: Inglaterra, Estados Unidos, Argentina e Brasil.

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A 'maldição' de Mick Jagger

Uma das derrotas mais emblemáticas assistidas por Jagger foi a do Brasil, em 2014, quando a Seleção perdeu para a Alemanha pelo placar de 7x1.

Ele também é lembrado por ter torcido para a Inglaterra na derrota para a Croácia, na semifinal da Copa de 2018.

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