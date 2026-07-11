Inglaterra vence Noruega na prorrogação e garante vaga na semifinal da Copa do Mundo

A Inglaterra é semifinalista da Copa do Mundo 2026. O English Team venceu a Noruega na prorrogação por 2x1, em jogo no Hard Rock Stadium, em Miami.
Os ingleses aguardam quem vencer de Argentina e Suíça, que jogam ás 22 horas, para conhecer seu adversário na semifinal, no dia 15 (quarta-feira), às 16 horas em Atlanta.
A Noruega saiu na frente aos 36 do 1º tempo, em golaço de Schjelderup.
O empate da Inglaterra aconteceu aos 47 do 1º tempo, com Bellingham.
Após um empate no tempo normal, o jogo foi para a prorrogação e Bellingham marcou o da classificação os 2 minutos do 1º tempo.
Como foi o jogo
A partida começou com a Inglaterra com a posse de bola e a Noruega recuada. Mas mesmo com a posse e iniciativa do jogo, o time inglês não conseguia criar.
Só depois da pausa para hidratação, aos 26 minutos, a Noruega saiu para o jogo e assustou a Inglaterra.
Aos 34, Ryerson cruzou na área e Haaland cabeceou para defesa de Pickford.
Mas no minuto seguinte, o gol norueguês saiu: Berg rouba a bola de Harry Kane, Odegaard toca para Schjelderup, chuta para encobrir Pickford: 1x0.
Os ingleses pediram falta em Kane no início do lance, mas gol foi confirmado pelo VAR.
Aos 43, a Noruega teve a chance de ampliar com Sorloth, mas o grandalhão chutou e perdeu o ataque, bloqueado por O'Reilly. Haaland estava livre para receber o passe, mas ele preferiu chutar.
Foi quando aos 46, a Inglaterra empatou: Gordon avançou pela esquerda e cruzou rasteiro na entrada da grande área para Bellingham, que driblou Heggem e mandou no canto: 1x1.
Aos 47, Harry Kane arriscou de longe e Nylan fez boa defesa.
Harry Kane ainda chegou a marcar aos 48, mas estava impedido no momento do passe de Bellingham.
A Noruega voltou melhor para a etapa final. A equipe nórdica criou mais para vencer no tempo normal.
Aos 6, Sorloth mandou para o gol e Pickford espalmou para escanteio.
Aos 7, Odegaard mandou na área e Haaland cabeceou no canto, para defesa difícil de Pickford.
A Noruega era melhor e marcou um gol aos 9 com Heggem, mas que foi anulado por falta de Haaland fora do lance.
O jogo ficou mais equilibrado, mas sem chances de gol.
Só aos 30 a Noruega criou outra chance e acertou o travessão: Aursnes chuta, a bola desvia na zaga e Ajer cabeceou no travessão.
A Inglaterra assustou aos 32, em jogada de Saka, cruzando na área, mas a bola passou pra todo mundo.
Aos 39, a Noruega respondeu com Nusa, que bateu colocado e Pickford fez a defesa.
Aos 41, na melhor chance da Inglaterra, Saka passou pelo marcador, cruzou rasteiro e antes que Eze ou Kane marcasse o gol, Aursnes tirou na pequena área.
Bellingham decide na prorrogação
A partida foi para a prorrogação e a Inglaterra começou melhor.
Logo aos 2 minutos, Saka cruza na área, Harry Kane cabeceia e Nyland faz grande defesa.
Mas no lance seguinte, saiu o gol inglês: Rogers arriscou de fora da área, Nyland falha, espalmando para o meio da área e Bellingham empurra para o gol: 2x1.
Aos 8 minutos, Spence cai na área após lance com Bobb e o árbitro marca a penalidade. Mas Após revisão no VAR, o árbitro anula o pênalti.
O 2º tempo da prorrogação começou com a Noruega sem Haaland, substituído por Larsen.
Aos 3, Bobb tocou para Berg, que mandou por cima do gol.
A Inglaterra respondeu um minuto depois: Spence chuta de fora da área, Nyland faz boa defesa e no rebote de Saka, ele defende de novo.
A Noruega foi para uma pressão final, mas a Inglaterra se defendeu com muita raça e garantiu vaga na semifinais.