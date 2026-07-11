The Rock fala de ‘Moana’, família e música no ‘Caldeirão com Mion’

Astro internacional é entrevistado por Marcos Mion, que recebe nomes como Fundo de Quintal, Feyjão, Richarlyson e Ticiane Pinheiro, entre outros convidados.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 14:00
capa da noticia
Legenda: Marcos Mion recebe Dwayne 'The Rock' Johnson para um bate-papo neste sábado (11).
Foto: Junior Dantas / Globo / Divulgação.

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (11) recebe um convidado especial: o astro internacional Dwayne ‘The Rock’ Johnson, que participa do programa para marcar a estreia do live-action de “Moana” nos cinemas.

O ator conversa com Marcos Mion sobre o novo filme, mas também destaca a relação com a família e as três filhas, os desafios da carreira e o futuro lançamento de uma música composta por ele.

Apesar da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, o programa segue repercutindo o torneio, com Edson Viana e Richarlyson comentando os jogos das equipes que seguem na competição. 

Veja também

Imagem da notícia: Superiate de R$ 120 milhões de Neymar foi construído em Fortaleza
Zoeira

Superiate de R$ 120 milhões de Neymar foi construído em Fortaleza
Imagem da notícia: Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever
Zoeira

Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever

Como homenagem ao autor Benedito Ruy Barbosa, que faleceu aos 95 anos, Jackson Antunes relembra obras que fez com o novelista. Mion recebe ainda, a apresentadora Ticiane Pinheiro, os influenciadores Pequena Lo e Hugo Gloss e a atriz Evelyn Castro;

No comando da música, o programa terá o grupo Fundo de Quintal no “Churrascão com Mion”, que se apresenta na companhia do cantor Feyjão.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (11)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h15h.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/Programas de TV

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos

2

The Rock fala de ‘Moana’, família e música no ‘Caldeirão com Mion’

3

Thais Carla anuncia fim de casamento após 11 anos: 'Seguir caminhos diferentes'

4

Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever

5

Superiate de R$ 120 milhões de Neymar foi construído em Fortaleza

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos
Zoeira

Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos

Selton descreveu o Dalton Mello como uma pessoa adorável.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia The Rock fala de ‘Moana’, família e música no ‘Caldeirão com Mion’
Zoeira

The Rock fala de ‘Moana’, família e música no ‘Caldeirão com Mion’

Astro internacional é entrevistado por Marcos Mion, que recebe nomes como Fundo de Quintal, Feyjão, Richarlyson e Ticiane Pinheiro, entre outros convidados.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Thais Carla anuncia fim de casamento após 11 anos: 'Seguir caminhos diferentes'
Zoeira

Thais Carla anuncia fim de casamento após 11 anos: 'Seguir caminhos diferentes'

Influenciadora pediu privacidade e respeito ao público durante esse momento difícil para a família.

Redação

Imagem da notícia Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever
Zoeira

Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever

Evento será realizado no dia 19 de julho, dentro da Cidade Fortal.

Redação

Imagem da notícia Superiate de R$ 120 milhões de Neymar foi construído em Fortaleza
Zoeira

Superiate de R$ 120 milhões de Neymar foi construído em Fortaleza

Segundo site especializado, embarcação teve design executado pela Inace SuperYachts da Inace.

Redação

Imagem da notícia MP abre nova ação contra Virginia Fonseca por 'práticas abusivas' e pede R$ 120 milhões
Zoeira

MP abre nova ação contra Virginia Fonseca por 'práticas abusivas' e pede R$ 120 milhões

O relatório técnico do órgão ainda juntou mais de 42 mil reclamações contra o site de apostas Blaze.

Redação

Imagem da notícia 'Duna: Parte 3' tem trailer oficial divulgado; assista
Zoeira

'Duna: Parte 3' tem trailer oficial divulgado; assista

Filme estrelado por Timothée Chalamet é último longa da trilogia.

Redação

Imagem da notícia Ex-Malhação, ator Edward Boggiss morre aos 49 anos
Zoeira

Ex-Malhação, ator Edward Boggiss morre aos 49 anos

Além da novela teen, o artista participou de produções como a série "Sandy & Júnior", na qual interpretou o vilão Tony.

Redação

Imagem da notícia Morre cantora Bonnie Tyler, aos 75 anos
Zoeira

Morre cantora Bonnie Tyler, aos 75 anos

Artista ficou muito conhecida nos anos 1980 pelas canções "Total Eclipse of the Heart" e "Holding Out for a Hero".

Redação

 e 

AFP

Imagem da notícia Fernanda Torres revela acusação de Karla Sofía Gascón na época do Oscar
Zoeira

Fernanda Torres revela acusação de Karla Sofía Gascón na época do Oscar

Atriz comentou bastidores da premiação durante participação no "Conversa com Bial".

Redação