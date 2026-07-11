The Rock fala de ‘Moana’, família e música no ‘Caldeirão com Mion’

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (11) recebe um convidado especial: o astro internacional Dwayne ‘The Rock’ Johnson, que participa do programa para marcar a estreia do live-action de “Moana” nos cinemas.
O ator conversa com Marcos Mion sobre o novo filme, mas também destaca a relação com a família e as três filhas, os desafios da carreira e o futuro lançamento de uma música composta por ele.
Apesar da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, o programa segue repercutindo o torneio, com Edson Viana e Richarlyson comentando os jogos das equipes que seguem na competição.
Como homenagem ao autor Benedito Ruy Barbosa, que faleceu aos 95 anos, Jackson Antunes relembra obras que fez com o novelista. Mion recebe ainda, a apresentadora Ticiane Pinheiro, os influenciadores Pequena Lo e Hugo Gloss e a atriz Evelyn Castro;
No comando da música, o programa terá o grupo Fundo de Quintal no “Churrascão com Mion”, que se apresenta na companhia do cantor Feyjão.
Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (11)?
O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h15h.
O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.