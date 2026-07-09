Superiate de R$ 120 milhões de Neymar foi construído em Fortaleza

Segundo site especializado, embarcação teve design executado pela Inace SuperYachts da Inace.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 19:22 (Atualizado às 19:23)
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Legenda: Enejota tem cerca de 800 m² de área.
Foto: Repdoução / Náutica.

O novo superiate do jogador Neymar Jr.,avaliado em R$ 120 milhões, foi desenvolvido em Fortaleza. Segundo o site Náutica, a embarcação teve o design desenvolvido por Fernando Almeida e executado pela cearense Inace SuperYachts, divisão de superiates do estaleiro brasileiro Indústria Naval do Ceará (Inace).

O barco foi nomeado de Enejota, inspirado nas iniciais do esportista. O patrimônio deve ficar baseado no litoral fluminense, de acordo com o jornal O Globo.

O equipamento deixou a capital cearense e passou pela Recife Marina, localizada em Pernambuco. Segundo o site, a expectativa é que o iate ancore em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

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Como é a estrutura do barco?

Enejota tem cerca de 800 m² de área. Foi projetado para longas viagens e lazer. Possui heliponto e seis suítes.

A embarcação é a transformação de um antigo barco de serviço pesado, tendo passado por um processo de conversão, ainda de acordo com a mídia especializada.

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