Morre cantora Bonnie Tyler, aos 75 anos

A cantora britânica Bonnie Tyler, conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", faleceu aos 75 anos, conforme anunciou a família nesta quinta-feira (9).

"A família e a equipe de Bonnie estão de coração partido ao anunciar que Bonnie faleceu de maneira inesperada durante a noite em um hospital de Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada", disse a família em um comunicado publicado na conta do Facebook da cantora.

Coma induzido em Portugal

Em maio deste ano, a artista passou por uma cirurgia intestinal de emergência na cidade de Faro,em Portugal, onde mantinha residência de veraneio. Após o procedimento, Tyler ficou em coma induzido "para favorecer sua recuperação", segundo a equipe da cantora.

Shows cancelados

Tyler estava com uma série de shows marcados na Alemanha, Áustria e Reino Unido a partir de 22 de maio. Todos foram adiados após a internação da artista.

Relembre sucesso de Bonnie Tyler

Quem é Bonnie Tyler

Nascida como Gaynor Hopkins, em 1951, no País de Gales, Bonnie Tyler é mais reconhecida pela entrega vocal em "Total Eclipse Of The Heart", de 1983, e "Holding Out For A Hero", lançada no ano seguinte.

Conhecida por sua voz rouca e pela sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou seu país no Festival Eurovision em 2013 com "Believe in Me". Terminou em décimo nono lugar.

O rei Charles III a reconheceu em 2023 como membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês), por sua carreira e contribuição para a música.