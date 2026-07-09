Ex-Malhação, ator Edward Boggiss morre aos 49 anos

Além da novela teen, o artista participou de produções como a série "Sandy & Júnior", na qual interpretou o vilão Tony.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 11:00
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Legenda: Edward Boggiss estrelou produções da Globo como "Caça Talentos", "Malhação" (na foto) e "Sandy & Júnior".
Foto: Nelson Di Rago / TV Globo / Divulgação.

O ator Edward Boggiss, de “Malhação” e do seriado “Sandy & Júnior”, morreu aos 49 anos na quarta-feira (8). A causa da morte não foi divulgada publicamente, mas ele vinha em tratamento contra um câncer de orofaringe, segundo informações do portal Metrópoles.

O falecimento foi divulgado pelo amigo de Edward e também ator Pedro Garcia Netto. Nas redes sociais, ele escreveu: "Meu grande amigo foi um guerreiro, Edward Boggiss lutou bravamente. Muita luz na sua passagem".

Os dois se conheceram naquele que foi o primeiro trabalho de Edward na TV Globo, o seriado “Caça Talentos” (1998). Em seguida, ele foi um dos protagonistas da 5ª temporada da novela “Malhação”, exibida entre 1998 e 1999.

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Na produção, ele interpretou Caio e contracenou com nomes como André Marques, Thaís Fersoza e Juliana Baroni. Um dos destaques da carreira do ator foi na série “Sandy & Júnior” (1999), na qual viveu o vilão Tony.

Outros trabalhos de Edward na televisão incluem a minissérie “Um Só Coração” e as novelas “Começar de Novo”, “Esplendor” e “O Profeta”, da Globo, e “Chamas da Vida”, da Record.

O velório do ator foi marcado para a manhã desta quinta-feira (9), no Rio de Janeiro. Boggiss deixa a esposa e uma filha. Ele havia deixado a carreira artística e trabalhava como servidor na prefeitura de Alfenas (MG).

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