Morre Érika Leal, jornalista da TV Record em Brasília, após dois meses em coma

Profissional havia sofrido acidente doméstico e estava internada no Hospital Regional da Asa Norte.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 09:39 (Atualizado às 11:14)
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Legenda: Jornalista era contratada da TV Record em Brasília desde 2019.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A jornalista Érika Leal, de 47 anos, morreu na terça-feira (7) após dois meses internada em coma por conta de um acidente doméstico. A profissional era contratada da Record Brasília.

A confirmação do falecimento veio da própria emissora, que lamentou a perda da profissional por meio de uma nota à imprensa. Érika trabalhava na equipe desde 2019. 

"Ao longo da carreira, participou de importantes coberturas nas áreas de política, economia, cultura e entretenimento, sempre com dedicação, elegância e respeito ao público", apontou a TV Record em homenagem, relembrando várias reportagens feitas pela profissional durante a carreira.

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Vida e trajetória jornalística

Mãe de duas filhas, uma de 17 e outra de 19 anos, Érika acumulou diversas experiências ao longo da carreira. Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e mestre em Interpretação e Tradução de Idiomas pela University of Westminster, na Inglaterra, ela atuou em diversas áreas, mas especificamente na cobertura política.

Em Brasília, a jornalista acompanhou a cobertura dos Três Poderes pela Record, mas também atuou no Jornal de Brasília e na Band. 

Érika também comandou o programa Interesse Público, produzido pelo Ministério Público Federal e exibido pela TV Justiça.

"Sua partida deixa um vazio entre colegas, amigos e familiares, que guardam a lembrança de uma profissional talentosa, generosa e apaixonada pelo jornalismo", apontou a Record na mesma nota, deixando as condolências para a família de Érika. 

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