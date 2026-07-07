Filha de Tadeu Schmidt anuncia noivado pelas redes sociais: 'Amor da minha vida'

Cerimônia ocorreu na última quinta-feira (2), mas só foi divulgada nesta terça (7) pelas redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 21:24 (Atualizado às 21:38)
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Legenda: Casal está junto desde 2022.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, anunciou nesta terça-feira (7) que está noiva do psicólogo Christiano Donelly, com quem namorava desde 2022.

"De namorados a noivos! Hoje chegamos à marca de quatro anos e meio do nosso relacionamento", escreveu ela, em uma publicação no Instagram.

"E, da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de julho, demos a largada a uma nova etapa das nossas vidas! Vamos com tudo, amor da minha vida", completou Valentina.

Junto ao texto, ela publicou fotos ao lado do noivo e de amigos que estiveram na cerimônia de noivado. Nos comentários, usuários parabenizaram o casal.

"Que lindo é poder ver o amor de vocês. Uma vida inteira de felicidades pela frente!", escreveu uma seguidora. "Feliz demais por vocês, que seja mais um passo cheio de amor e felicidade, vocês merecem tudo de melhor", desejou outro.

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Quem é Valentina Smith?

Irmã de Laura e filha mais velha de Ana Cristina, esposa de Tadeu há 21 anos, Valentina Smith já estudou comunicação, mas decidiu abandonar o curso e rumar para Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro.

O plano deu certo. Virou atriz em 2023 e desde então acumula participações em peças musicais, como "Querido Evan Hansen", "Annie", "Vestido de Noiva – O Musical" e "A Pequena Loja dos Horrores", papel que rendeu a ela a indicação de Melhor Atriz em prática de montagem.

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