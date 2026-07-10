Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever

No ritmo da força das corridas entre os atletas em Fortaleza, o Fortal estreia uma programação diferente este ano: um circuito de corrida de rua pensado para o local onde ocorre o festival. A prova será realizada no dia 19 de julho, com percursos de 5 km e 10 km, e promete reunir centenas de fãs da música, assim como amadores e atletas do esporte.

Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir todos os perfis apaixonados por corrida para celebrar "a energia de um dos maiores festivais de música do país em um formato inédito".

O destaque do percurso da prova, inclusive, fica para a própria Cidade Fortal, localizada no bairro Manuel Dias Branco.

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Os participantes farão a experiência esportiva e ainda poderão disputar os troféus, que serão concedidos aos campeões da classificação geral e das categorias por faixa etária.

As inscrições seguem abertas por meio da plataforma Sportic. O valor para o público geral é de R$ 149, junto da taxa de compra do site. Para idosos ou PCDs, o valor é de R$ 64,50.

Expectativa para o Fortal 2026

Enquanto isso, a espera pelo Fortal já toma conta de vários fãs do festival, tanto em Fortaleza como em outras cidades.

Dessa vez, a festa, já na 33ª edição, ocorre entre os dias 23 e 26 de julho, com atrações como Bell Marques, Claudia Leitte e Ivete Sangalo já confirmadas.

Serviço

Corrida do Fortal