Corrida do Fortal estreia com percursos de 5 e 10km antes do festival; saiba como se inscrever

No ritmo da força das corridas entre os atletas em Fortaleza, o Fortal estreia uma programação diferente este ano: um circuito de corrida de rua pensado para o local onde ocorre o festival. A prova será realizada no dia 19 de julho, com percursos de 5 km e 10 km, e promete reunir centenas de fãs da música, assim como amadores e atletas do esporte.
Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir todos os perfis apaixonados por corrida para celebrar "a energia de um dos maiores festivais de música do país em um formato inédito".
O destaque do percurso da prova, inclusive, fica para a própria Cidade Fortal, localizada no bairro Manuel Dias Branco.
Os participantes farão a experiência esportiva e ainda poderão disputar os troféus, que serão concedidos aos campeões da classificação geral e das categorias por faixa etária.
As inscrições seguem abertas por meio da plataforma Sportic. O valor para o público geral é de R$ 149, junto da taxa de compra do site. Para idosos ou PCDs, o valor é de R$ 64,50.
Expectativa para o Fortal 2026
Enquanto isso, a espera pelo Fortal já toma conta de vários fãs do festival, tanto em Fortaleza como em outras cidades.
Dessa vez, a festa, já na 33ª edição, ocorre entre os dias 23 e 26 de julho, com atrações como Bell Marques, Claudia Leitte e Ivete Sangalo já confirmadas.
Serviço
Corrida do Fortal
- Data: 19 de julho de 2026 (domingo)
- Horário da largada: 5h30
- Local: Cidade Fortal, Avenida Arterial – Fortaleza, CE
- Inscrições no site