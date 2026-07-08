Indicados ao Emmy Awards 2026 são anunciados nesta quarta-feira (8); veja lista completa

Os indicados ao Emmy Awards 2026 foram anunciados nesta quarta-feira (8), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Esta é a 78ª edição de uma das maiores premiações da televisão mundial, que irá premiar os ídolos da dramaturgia no dia 14 de setembro.
A aguardada divulgação dos nomes foi transmitida no perfil da Academia de Artes e Ciências Televisivas nas redes sociais nesta manhã. (Veja a lista completa abaixo)
Destaques do Emmy Awards 2026
Dentre os destaques das indicações, "The Pitt", a grande vencedora do Emmy 2025 nas categorias de drama, figurou novamente e promete ser a favorita em mais uma edição do prêmio.
A série recebeu o maior número de menções e lidera a lista de indicações, com um total de 25. Na categoria de melhor atriz coadjuvante, quatro artistas do elenco de "The Pitt" concorrem na disputa.
Na concorrência de "The Pitt" na disputada categoria de melhor série de drama estão “A diplomata”, “The gildeg age”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, “Paradise”, “Pluribus”, “Slow Horses” e “Seus amigos e vizinhos”.
Outro destaque fica por conta da série de comédia "Hacks", também recorde de indicações na premiação. No total, foram 24 indicações, superando as marcas de "O estúdio", em 2025, e "O urso", em 2024, com 23 indicações cada.
Na categoria comédia, completam a lista “O segredo de Widow’s Bay”, estrelando com 19 indicações, “Abbott Elementary”, “O urso”, “Margô está em apuros”, “Ninguém quer”, “Only Murders in the Building” e “Falando a real”.
"Treta" foi a líder em indicações dentre as minisséries, com um total de 16, seguida por "DTF St. Louis", com 13.
Na categoria de atores, Noah Wyle, de “The Pitt”, Rhea Seehorn, de “Pluribus”, Sarah Snook, de “All Her Fault” e Matthew Rhys, de “O segredo de Widow’s Bay”, estão entre os favoritos.
Veja a lista completa dos indicados
Melhor série de drama
- “A diplomata”
- “The gildeg age”
- “A Knight of the Seven Kingdoms”
- “Paradise”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Slow Horses”
- “Seus amigos e vizinhos”
Melhor ator de drama
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “A diplomata”
- Noah Wyle, “The Pitt”
Melhor atriz de drama
- Carrie Coon, “The gilded age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Keri Russell, “A diplomata”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
Melhor ator coadjuvante de drama
- Patrick Ball, “The Pitt”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Shawn Hatosy, “The Pitt”
- Gerran Howell, “The Pitt”
- Jack Lowden, “Slow Horses”
- Tom Pelphrey, “Task”
- Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
Melhor atriz coadjuvante de drama
- Taylor Dearden, “The Pitt”
- Fiona Dourif, “The Pitt”
- Allison Janney, “A diplomata”
- Katherine LaNasa, “The Pitt”
- Sepideh Moafi, “The Pitt”
- Julianne Nicholson, “Paradise”
- Karolina Wydra, “Pluribus”
Melhor ator convidado de drama
- Ernest Harden Jr., “The Pitt”
- Colman Domingo, “Euphoria”
- Jeff Hiller, “Pluribus”
- Jeff Kober, “The Pitt”
- Jonathan Pryce, “Slow Horses”
- Bradley Whitford, “A diplomata”
Melhor atriz convidada de drama
- Brittany Allen, “The Pitt”
- Tal Anderson, “The Pitt”
- Tina Ivlev, “The Pitt”
- Miriam Shor, “Pluribus”
- Merritt Wever, “The Gilded Age”
- Shailene Woodley, “Paradise”
Melhor série de comédia
- “Abbott Elementary”
- “O urso”
- “Hacks”
- “Margô está em apuros”
- “Ninguém quer”
- “Only Murders in the Building”
- “Falando a real”
- “O segredo de Widow’s Bay”
Melhor ator de comédia
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder man”
- Steve Carell, “Rooster”
- Matthew Rhys, “O segredo de Widow’s Bay”
- Jason Segel, “Falando a real”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
Melhor atriz de comédia
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “O urso”
- Elle Fanning, “Margô está em apuros”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Jean Smart, “Hacks”
Melhor ator coadjuvante de comédia
- Colman Domingo, “The Four Seasons”
- Paul W. Downs, “Hacks”
- Harrison Ford, “Falando a real”
- Nick Offerman, “Margô está em apuros”
- Stephen Root, “O segredo de Widow’s Bay”
- Michael Urie, “Falando a real”
- Tyler James Williams, “Abbott Elementary”
Melhor atriz coadjuvante de comédia
- Dale Dickey, “O segredo de Widow’s Bay”
- Hannah Einbinder, “Hacks”
- Kate O’Flynn, “O segredo de Widow’s Bay”
- Janelle James, “Abbott Elementary”
- Michelle Pfeiffer, “Margô está em apuros”
- Meg Stalter, “Hacks” (HBO Max)
- Jessica Williams,“Falando a real”
Melhor ator convidado de comédia
- Christopher McDonald, “Hacks”
- Brett Goldstein, “Falando a real”
- Michael J. Fox, “Falando a real”
- Hamish Linklater, “O segredo de Widow’s Bay”
- Rob Reiner, “O urso”
- Connor Storrie, “Saturday Night Live”
Melhor atriz convidada de comédia
- Leslie Bibb, “Hacks”
- Jamie Lee Curtis, “O urso”
- Betty Gilpin, “O segredo Widow’s Bay”
- Cherry Jones, “Hacks”
- Kaitlin Olson, “Hacks”
- Laurie Metcalf, “Hacks”
- Lauren Weedman, “Hacks”
Melhor série limitada ou antologia
- “All her fault”
- “O monstro em mim”
- “Treta”
- “DTF St. Louis”
- “História de amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”
Melhor ator de série limitada ou telefilme
- Riz Amed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monstro: A história de Ed Gein”
- Oscar Isaac, “Treta”
- Matthew Rhys, “O monstro em mim”
Melhor atriz de série limitada ou telefilme
- Claire Danes, “O monstro em mim”
- Sally Field, “Criaturas extraordinariamente brilhantes”
- Carey Mulligan, “Treta”
- Sarah Pidgeon, “História de amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
Melhor ator coadjuvante de série limitada ou telefilme
- Jason Bateman, “DTF St. Louis”
- Richard Gadd, “Pela metade”
- David Harbour, “DTF St. Louis”
- Richard Jenkins, “DTF St. Louis”
- Charles Melton, “Treta”
- Nick Offerman, “Death by Lightning”
Melhor atriz coadjuvante de série limitada ou telefilme
- Linda Cardellini, “DTF St. Louis”
- Dakota Fanning, “All her fault”
- Laurie Metcalf, “Monstro: A história de Ed Gein”
- Joy Sunday, “DTF St. Louis”
- Youn Yuh-jung, “Treta”
- Constance Zimmer, “História de amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”
Melhor telefilme
- “Chefes de estado”
- “Jack Ryan: Ghost War”
- “Miss You, Love You”
- “Criaturas extraordinariamente brilhantes”
- “De férias com você”
Melhor programa de variedades
- “The Daily Show”
- “Jimmy Kimmel Live!”
- “Last Week Tonight with John Oliver”
- “The Late Show with Stephen Colbert”
- “Saturday Night Live”
Melhor reality show
- “Dancing With the Stars”
- “RuPaul’s Drag Race”
- “Survivor”
- “Top Chef”
- “The Traitors”