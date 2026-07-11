Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos

Dalton Mello, pai dos atores Selton Mello e Danton Mello, morreu neste sábado (11), aos 84 anos de idade.

Selton postou um relato no Instagram relembrando momentos de infância e sobre a dor da partida: "Meu melhor amigo foi descansar. Encontrou minha mãe, devia estar com muita saudade".

O artista descreveu o pai como uma pessoa 'adorável' e 'humilde'. Ele ainda revelou que o pai fumava desde os 14 anos.

A mãe de Danton e Selton, Selva Aretuza Figueiredo Melo, morreu há dois anos, aos 83.

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Ainda não há informações sobre a causa da morte de Dalton, que trabalhou como bancário.

Cíntia Oliveira, empresária, também publicou sobre a partida nas redes sociais lamentando o ocorrido: "pai amoroso e presente de Selton e Danton".

"Amigos queridos, toda força neste momento difícil. Ele fará muita falta, mesmo estando dentro de vocês”, finalizou Cíntia.