Pai de Selton e Danton Mello morre aos 84 anos

Selton descreveu o Dalton Mello como uma pessoa adorável.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 15:51
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Legenda: Os filhos também se despediram nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

Dalton Mello, pai dos atores Selton Mello e Danton Mello, morreu neste sábado (11), aos 84 anos de idade. 

Selton postou um relato no Instagram relembrando momentos de infância e sobre a dor da partida: "Meu melhor amigo foi descansar. Encontrou minha mãe, devia estar com muita saudade".

O artista descreveu o pai como uma pessoa 'adorável' e 'humilde'. Ele ainda revelou que o pai fumava desde os 14 anos.

A mãe de Danton e Selton, Selva Aretuza Figueiredo Melo, morreu há dois anos, aos 83.

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Ainda não há informações sobre a causa da morte de Dalton, que trabalhou como bancário.

Cíntia Oliveira, empresária, também publicou sobre a partida nas redes sociais lamentando o ocorrido: "pai amoroso e presente de Selton e Danton".

"Amigos queridos, toda força neste momento difícil. Ele fará muita falta, mesmo estando dentro de vocês”, finalizou Cíntia.

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