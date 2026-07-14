Trailer de Behemoth!, novo filme com Pedro Pascal, é divulgado; assista

O filme Behemoth!, drama musical estrelado por Pedro Pascal e Olivia Wilde, teve o primeiro trailer divulgado nesta terça-feira (14) pela Searchlight Pictures.

O ator dá vida ao protagonista Alex Serian, um violoncelista que retorna a Los Angeles após 20 anos viajando como músico contratado.

A trama é dirigida por Tony Gilroy e ainda não tem previsão de estreia.

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Em entrevista recente à Vanity Fair, Pascal revelou suas inspirações para interpretar o personagem e deu um pouco mais de contexto sobre o filme.

“Havia algo nessa história, que me identifiquei tanto intelectualmente quanto emocionalmente", disse Pascal.

“[Alex] não é uma estrela do rock. Ele nem mesmo é alguém que busca os holofotes. É apenas alguém cuja primeira linguagem é a música… É uma carta de amor à música, é uma carta de amor ao cinema. É sobre família, é sobre legado, é sobre cura. Eu desejava para mim mesmo esse tipo de experiência como ator antes mesmo de começar a atuar", explicou o astro do cinema.

Segundo a publicação, David Harbour estava inicialmente escalado para estrelar o filme, mas desistiu em janeiro.

Fontes informaram à Variety na época que Harbour estava sobrecarregado com o término das filmagens da série da Netflix, “Stranger Things”, e desistiu do papel.

Sinopse

Alex Serian, um talentoso violoncelista, volta para casa, em Los Angeles, após 20 anos na estrada.

A música, que tem sido o rio constante e avassalador de sua vida, começa a levar Alex a uma aventura que o mudará para sempre.

Elenco