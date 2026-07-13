Por que o 'príncipe' brasileiro pode perder o direito ao trono?

Os planos de casamento de Dom Rafael podem tirá-lo da linha de sucessão ao extinto trono.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 21:38
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Legenda: Tudo indica que Rafael seguirá o caminho já trilhado pela irmã, Dona Maria Amélia.
Foto: Reprodução.

Mesmo sendo república desde 15 de novembro de 1889, o Brasil ainda acompanha algumas movimentações dos herdeiros da monarquia brasileira. O assunto da vez é o possível casamento de Dom Rafael.

O "príncipe" não recebeu do tio, o "príncipe" Dom Bertrand de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, autorização para casar com a italiana Margherita delle Piane. 

O comunicado foi feito por Bertrand durante o Encontro Monárquico Nacional, realizado em São Paulo, no último sábado (11).

O fato da europeia não pertencer a uma família real seria o motivo para a não autorização.

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Com o casório, Rafael perderia os seus direitos na dinastia e seria excluído na linha de sucessão ao extinto trono. 

Apesar da divergência do tio, o "príncipe" já se declarou apaixonado por Piane, em entrevista à revista francesa Point de Vue.

Tudo indica que Rafael seguirá o caminho já trilhado pela irmã, Dona Maria Amélia, que renunciou seus direitos dinásticos e casou com Alexander James Spearman, um escocês sem título de nobreza.

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