Por que o 'príncipe' brasileiro pode perder o direito ao trono?

Mesmo sendo república desde 15 de novembro de 1889, o Brasil ainda acompanha algumas movimentações dos herdeiros da monarquia brasileira. O assunto da vez é o possível casamento de Dom Rafael.

O "príncipe" não recebeu do tio, o "príncipe" Dom Bertrand de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, autorização para casar com a italiana Margherita delle Piane.

O comunicado foi feito por Bertrand durante o Encontro Monárquico Nacional, realizado em São Paulo, no último sábado (11).

O fato da europeia não pertencer a uma família real seria o motivo para a não autorização.

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Com o casório, Rafael perderia os seus direitos na dinastia e seria excluído na linha de sucessão ao extinto trono.

Apesar da divergência do tio, o "príncipe" já se declarou apaixonado por Piane, em entrevista à revista francesa Point de Vue.

Tudo indica que Rafael seguirá o caminho já trilhado pela irmã, Dona Maria Amélia, que renunciou seus direitos dinásticos e casou com Alexander James Spearman, um escocês sem título de nobreza.