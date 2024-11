Morre Dom Antonio de Orleans e Bragança, membro da família real brasileira

Um dos herdeiros da Família Real Brasileira, Dom Antonio Orleans e Bragança, morreu na manhã desta sexta-feira (8), aos 74 anos. Ele estava internado desde o dia 6 de julho na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A causa da morte de Dom Antonio foi confirmada como doença pulmonar obstrutiva pelo hospital.

O velório acontecerá na Igreja Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no bairro da Glória, também na Zona Sul.

Dom Antonio era considerado "príncipe imperial do Brasil", de acordo com informações da Casa Imperial. Ele era bisneto da Princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II. Na linha de sucessão ele era o segundo, logo após Dom Bertrand, chefe da Casa Imperial.

"Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Antonio de Orleans e Bragança, que, hoje, dia 8 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, aos 74 anos de idade, confortado com os Sacramentos da Santa Igreja, Deus Nosso Senhor teve por bem chamar a Si", diz nota da Casa Imperial.

Dom Antonio

Dom Antonio nasceu em 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro, e é o sétimo dos 12 filhos do Príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, e de sua esposa, a Princesa Dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança.

Além de engenheiro, Dom Antonio também trabalhou com artes e produziu mais de 600 aquarelas, nas quais retratava belezas naturais do Brasil e a arquitetura tradicional brasileira e europeia.

Dom Antonio era casado com Dona Christine, com quem teve quatro filhos, o Príncipe Dom Pedro Luiz, a Princesa Dona Amélia, o Príncipe Dom Rafael (Príncipe do Grão-Pará) e a Princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança.