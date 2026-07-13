Homem processa Carlinhos Maia, Virgínia e Deolane após perder mais de R$ 100 mil em bets

A defesa do autor argumenta que houve publicidade enganosa e pede que os influenciadores sejam responsabilizados pelos danos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 20:51
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Legenda: Segundo a defesa, os influenciadores trouxeram um impacto negativo por sugerir o ganho repentino de renda por meio das apostas.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Carlinhos Maia, Virginia Fonseca e Deolane Bezerra viraram alvo de um processo por danos materiais e morais após um homem denunciar ter perdido mais de R$ 100 mil a partir de divulgações de jogos de apostas nas redes sociais dos influenciadores.

O autor da denúncia argumenta que passou a usar a plataforma e perder o controle sobre o próprio dinheiro por influência dos três.

Ele diz ter desenvolvido transtorno relacionado ao jogo, além do prejuízo financeiro.

A ação civil, que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas (SP), pede uma indenização de Carlinhos, Virgínia e Deolane. As informações são da CNN.

Processo

No processo, o homem afirmou que as publicações dos influenciadores trouxeram um impacto negativo por sugerir o ganho repentino de renda por meio das apostas, conhecidas como bets.

Segundo ele, esses posts insinuavam uma possível multiplicação de valores, dando "falsas promessas" de um investimento rápido e seguro.

Ainda conforme a ação, o homem realizou diversos depósitos via Pix para utilizar a plataforma.

Apenas nos dias 19 de maio e 12 de junho de 2023, os extratos bancários anexados mostram movimentações que somam R$ 50.915.

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O documento cita ainda problemas de saúde mental e sintomas como perda de apetite, pensamentos de "fuga" e de "morte", vício em apostas que "se mantém mesmo diante do desejo expresso de parar", além de perdas financeiras superiores a R$ 100 mil.

A defesa do homem argumenta que houve publicidade enganosa e pede que os influenciadores sejam responsabilizados pelos danos.

Segundo os advogados, Carlinhos, Virgínia e Deolane contribuíram para um ambiente digital vulnerável, ao criar expectativa nos seguidores sobre a obtenção de ganhos financeiros ao divulgarem a plataforma.

Além da indenização por danos materiais e morais, o autor pede que a Justiça determine a apresentação de documentos relacionados ao funcionamento da plataforma, incluindo histórico de apostas, informações sobre algoritmos utilizados, contratos firmados com influenciadores e critérios adotados para controle da atividade dos usuários.

Até o momento, não houve análise do mérito da ação nem citação dos influenciadores para apresentação de contestação.

O que diz a defesa de Carlinhos Maia

Em nota, a defesa de Carlos Maia afirmou que as alegações serão "integralmente contestadas no momento processual oportuno" e que o influencer "jamais praticou qualquer ato ilícito". Veja o pronunciamento na íntegra:

A defesa de Carlinhos Maia esclarece que teve conhecimento da ação mencionada e ressalta que ela se encontra em fase inicial (emenda a inicial), sem qualquer apreciação do mérito pelo Poder Judiciário.

As alegações constantes da petição inicial representam exclusivamente a narrativa da parte autora e serão integralmente contestadas no momento processual oportuno.

Carlinhos Maia jamais praticou qualquer ato ilícito e confia plenamente que, após a análise técnica dos fatos e das provas, ficará demonstrada a absoluta inexistência de responsabilidade civil em relação às alegações apresentadas.

Em respeito ao devido processo legal e ao trâmite da ação, não haverá manifestações adicionais sobre o mérito neste momento.

As defesas de Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

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