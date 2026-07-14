Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira anunciaram, nesta terça-feira (14), que estão noivos. A confirmação foi feita pelo próprio casal, em uma publicação conjunta no Instagram.
A postagem traz um carrossel com algumas fotos dos dois e a legenda sendo dois emojis, uma aliança e um coração.
A sequência de imagens é aberta com a mão de Karoline dando destaque ao anel, enquanto movimenta uma peça de xadrez.
No inicio de dezembro do ano passado, a influenciadora e o zagueiro oficializaram a retomada do namoro, também por meio de uma publicação conjunta no Instagram, com fotos do casal.
A reconciliação ocorreu cerca de dois meses depois de o término ser confirmado publicamente.
Em setembro de 2025, o casal havia anunciado o término de namoro. Os dois estavam juntos há um ano e meio e haviam assumido publicamente a relação no início de 2024.
Trajetória do casal
O casal começou a se aproximar em setembro de 2023, quando amigos em comum os apresentaram.
Na época, Léo passava pela separação de Tainá Castro e chegou a viver um breve affair com uma modelo de Goiânia.
Karoline, por sua vez, ainda enfrentava especulações de uma reconciliação com Éder Militão, pai de sua filha, mas sempre negou a possibilidade.