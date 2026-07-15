João Inácio Jr. retorna ao 'Bafulê', na Verdinha FM, após tratamento de doença

Após quase um mês afastado para tratar uma mastoidite bilateral, o apresentador João Inácio Jr. retornou, nesta quarta-feira (15), ao comando do programa "Bafulê", transmitido pela TV Diário e pela Rádio Verdinha FM 92.5.

O programa é exibido das 13h às 16h, na TV Diário. Emocionado, o comunicador agradeceu o apoio do público, da equipe e da família durante o período de internação e recuperação.

Logo na abertura da atração, João Inácio falou sobre a gravidade do problema de saúde e revelou que ainda enfrenta sequelas da doença.

"Senti muita falta de vocês. E tô aqui. Agora, eu digo com sinceridade, foi um período muito difícil", ressaltou o apresentador.

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Ele contou que, além da mastoidite bilateral, também foi diagnosticado com otite bilateral, quadro que comprometeu a audição e exigiu tratamento intensivo.

"Eu tive problemas gravíssimos, não só a doença em si, a mastoidite bilateral e a otite bilateral, que também meus ouvidos ficaram acabados. Eu vou sentir dor de cabeça por um longo período, vou sentir zumbidos nos ouvidos, um pouco de surdez e moleza no corpo por um período. Isso é o efeito colateral dos medicamentos", relatou.

Homenagem ao vivo

Legenda: João Inácio Jr. ao lado da apresentadora Cláudia Leite e do produtor Alisson Marques em retorno ao 'Bafulê'. Foto: Divulgação/SVM.

A volta do apresentador foi marcada por uma recepção emocionada da colega de bancada, a apresentadora Cláudia Leite, que destacou as orações realizadas durante o período de afastamento e comemorou sua recuperação.

"Seja muito, muito, muito bem-vindo. Receba o meu abraço e o abraço de todos nós que rezamos por você, que oramos por você. Na fé, a gente pedia e tinha certeza de que viveria esse dia. E esse dia chegou", afirmou Cláudia.

A apresentadora também demonstrou confiança de que as sequelas deixadas pela doença serão reduzidas com o avanço da recuperação.

"Com a graça de Deus, as sequelas serão as menores possíveis. O seu corpo vai reagir e você está aqui conosco para seguir à frente do Bafulê, acompanhado por esse público que ama você e acompanha o seu trabalho há mais de 50 anos", disse.

Entenda o problema de saúde

Durante o período em que esteve afastado, João Inácio concedeu entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, na qual revelou que havia sido internado para tratar uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana que atinge os ossos mastoides, localizados atrás das orelhas e ligados ao crânio.

Na ocasião, o apresentador contou que procurou atendimento médico após sofrer fortes dores de cabeça e perder parte da audição. Exames de tomografia e ressonância magnética identificaram inflamação nos dois ossos mastoides e também nos ouvidos.

Segundo ele, chegou a ficar "praticamente surdo" e enfrentou dores que descreveu como "de gritar".

João Inácio atribuiu o surgimento da infecção a uma complicação após uma gripe que evoluiu para sinusite.

Durante o tratamento, utilizava uma ducha nasal para lavagem com soro fisiológico, mas acredita que o problema surgiu ao apertar o recipiente com força excessiva.

"O que aconteceu foi que eu apertei com força demais. Só isso. O apertar com força demais fez com que o soro entrasse dentro dos meus ouvidos e caísse dentro dos ossos mastoides", relatou na entrevista.

O comunicador explicou que o líquido teria alcançado as tubas auditivas, acumulando-se em regiões onde não foi drenado adequadamente, criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias e o desenvolvimento da infecção.