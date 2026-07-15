João Inácio Jr. retorna ao 'Bafulê', na Verdinha FM, após tratamento de doença

De segunda a sexta, o programa é exibido das 13h às 16h, na TV Diário.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 14:40 (Atualizado às 14:51)
capa da noticia
Legenda: João Inácio Jr. voltou ao trabalho nesta quarta-feira (15).
Foto: Divulgação/SVM.

Após quase um mês afastado para tratar uma mastoidite bilateral, o apresentador João Inácio Jr. retornou, nesta quarta-feira (15), ao comando do programa "Bafulê", transmitido pela TV Diário e pela Rádio Verdinha FM 92.5.

O programa é exibido das 13h às 16h, na TV Diário. Emocionado, o comunicador agradeceu o apoio do público, da equipe e da família durante o período de internação e recuperação.

Logo na abertura da atração, João Inácio falou sobre a gravidade do problema de saúde e revelou que ainda enfrenta sequelas da doença.

"Senti muita falta de vocês. E tô aqui. Agora, eu digo com sinceridade, foi um período muito difícil", ressaltou o apresentador.

Veja também

Imagem da notícia: 'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações
Zoeira

'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações
Imagem da notícia: João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite
Zoeira

João Inácio Jr. recebe alta médica após 10 dias de internação por mastoidite

Ele contou que, além da mastoidite bilateral, também foi diagnosticado com otite bilateral, quadro que comprometeu a audição e exigiu tratamento intensivo.

"Eu tive problemas gravíssimos, não só a doença em si, a mastoidite bilateral e a otite bilateral, que também meus ouvidos ficaram acabados. Eu vou sentir dor de cabeça por um longo período, vou sentir zumbidos nos ouvidos, um pouco de surdez e moleza no corpo por um período. Isso é o efeito colateral dos medicamentos", relatou.

Homenagem ao vivo

João Inácio Jr. ao lado da apresentadora Cláudia Leite e do produtor Alisson Marques em retorno ao 'Bafulê'.
Legenda: João Inácio Jr. ao lado da apresentadora Cláudia Leite e do produtor Alisson Marques em retorno ao 'Bafulê'.
Foto: Divulgação/SVM.

A volta do apresentador foi marcada por uma recepção emocionada da colega de bancada, a apresentadora Cláudia Leite, que destacou as orações realizadas durante o período de afastamento e comemorou sua recuperação.

"Seja muito, muito, muito bem-vindo. Receba o meu abraço e o abraço de todos nós que rezamos por você, que oramos por você. Na fé, a gente pedia e tinha certeza de que viveria esse dia. E esse dia chegou", afirmou Cláudia.

A apresentadora também demonstrou confiança de que as sequelas deixadas pela doença serão reduzidas com o avanço da recuperação.

"Com a graça de Deus, as sequelas serão as menores possíveis. O seu corpo vai reagir e você está aqui conosco para seguir à frente do Bafulê, acompanhado por esse público que ama você e acompanha o seu trabalho há mais de 50 anos", disse.

Entenda o problema de saúde

Durante o período em que esteve afastado, João Inácio concedeu entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, na qual revelou que havia sido internado para tratar uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana que atinge os ossos mastoides, localizados atrás das orelhas e ligados ao crânio.

Na ocasião, o apresentador contou que procurou atendimento médico após sofrer fortes dores de cabeça e perder parte da audição. Exames de tomografia e ressonância magnética identificaram inflamação nos dois ossos mastoides e também nos ouvidos.

Segundo ele, chegou a ficar "praticamente surdo" e enfrentou dores que descreveu como "de gritar".

João Inácio atribuiu o surgimento da infecção a uma complicação após uma gripe que evoluiu para sinusite.

Durante o tratamento, utilizava uma ducha nasal para lavagem com soro fisiológico, mas acredita que o problema surgiu ao apertar o recipiente com força excessiva.

"O que aconteceu foi que eu apertei com força demais. Só isso. O apertar com força demais fez com que o soro entrasse dentro dos meus ouvidos e caísse dentro dos ossos mastoides", relatou na entrevista.

O comunicador explicou que o líquido teria alcançado as tubas auditivas, acumulando-se em regiões onde não foi drenado adequadamente, criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias e o desenvolvimento da infecção.

 

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Pessoas

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Ex-BBB Milena denuncia mensagens racistas nas redes sociais

2

João Inácio Jr. retorna ao 'Bafulê', na Verdinha FM, após tratamento de doença

3

Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado

4

Trailer de Behemoth!, novo filme com Pedro Pascal, é divulgado; assista

5

Por que o 'príncipe' brasileiro pode perder o direito ao trono?

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Ex-BBB Milena denuncia mensagens racistas nas redes sociais
Zoeira

Ex-BBB Milena denuncia mensagens racistas nas redes sociais

As ofensas contra a educadora infantil escalonaram após ela publicar fotos em um evento com ex-participantes do reality.

Redação

Há 44 minutos

Imagem da notícia João Inácio Jr. retorna ao 'Bafulê', na Verdinha FM, após tratamento de doença
Zoeira

João Inácio Jr. retorna ao 'Bafulê', na Verdinha FM, após tratamento de doença

De segunda a sexta, o programa é exibido das 13h às 16h, na TV Diário.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado
Zoeira

Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado

O casal começou a se aproximar em setembro de 2023.

Redação

Imagem da notícia Trailer de Behemoth!, novo filme com Pedro Pascal, é divulgado; assista
Zoeira

Trailer de Behemoth!, novo filme com Pedro Pascal, é divulgado; assista

O ator dá vida ao protagonista Alex Serian, um violoncelista que volta para casa após 20 anos na estrada.

Redação

Imagem da notícia Por que o 'príncipe' brasileiro pode perder o direito ao trono?
Zoeira

Por que o 'príncipe' brasileiro pode perder o direito ao trono?

Os planos de casamento de Dom Rafael podem tirá-lo da linha de sucessão ao extinto trono.

Redação

Imagem da notícia Homem processa Carlinhos Maia, Virgínia e Deolane após perder mais de R$ 100 mil em bets
Zoeira

Homem processa Carlinhos Maia, Virgínia e Deolane após perder mais de R$ 100 mil em bets

A defesa do autor argumenta que houve publicidade enganosa e pede que os influenciadores sejam responsabilizados pelos danos.

Redação

Imagem da notícia Luciana Gimenez defende Mick Jagger da fama de 'pé-frio' após cantor assistir jogo da Inglaterra
Zoeira

Luciana Gimenez defende Mick Jagger da fama de 'pé-frio' após cantor assistir jogo da Inglaterra

A apresentadora e o vocalista dos Rolling Stones são pais de Lucas Jagger.

Redação

Imagem da notícia Fagner é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (12)
Zoeira

Fagner é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (12)

Cantor cearense conversa com Daniel sobre carreira e canta sucessos.

Redação

Imagem da notícia Globo Rural destaca queijo de manteiga feito no Rio Grande do Norte neste domingo (12)
Zoeira

Globo Rural destaca queijo de manteiga feito no Rio Grande do Norte neste domingo (12)

Produção e forma de preparo serão destaque de reportagem especial do programa da TV Globo.

Redação

Imagem da notícia ‘Altas Horas’ reúne artistas que revisitam raízes do sertanejo e da música infantil
Zoeira

‘Altas Horas’ reúne artistas que revisitam raízes do sertanejo e da música infantil

Formação original do Trem da Alegria e projeto Sertanejo Série A estão entre as atrações do programa.

Redação