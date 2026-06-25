João Inácio Jr atualiza estado de saúde: 'Tem sido difícil'

O apresentador João Inácio Jr. voltou a atualizar o estado de saúde nesta quinta-feira (25) e revelou que permanece internado, sem previsão de alta, para tratar uma mastoidite bilateral causada por uma infecção bacteriana grave.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador mostrou parte do tratamento com antibióticos e anti-inflamatórios administrados por via intravenosa e voltou a alertar sobre o uso incorreto de uma garrafinha de lavagem nasal, que, segundo ele, contribuiu para o avanço da infecção.

Na publicação, João Inácio afirmou que o quadro continua grave. "Continuo hospitalizado. Hoje eu já tomei três bolsas de medicamentos. Foram três medicamentos muito fortes", relatou.

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Conforme o apresentador, duas bolsas de antibióticos e uma de anti-inflamatório levaram cerca de 30 minutos cada para serem administradas. Em seguida, ele iniciou uma quarta bolsa de antibiótico, que precisa ser aplicada lentamente.

Esse antibiótico só pode entrar no meu corpo em duas horas, gotejando, porque se entrar mais rápido ele traz problemas sérios. Tem sido duro, tem. Tem sido difícil, tem. Tem sido penoso João Inácio Jr Apresentador

Lavagem nasal continua sendo uma prática importante

Durante o vídeo, João Inácio exibiu a garrafinha utilizada para fazer lavagem nasal e demonstrou como aplicou o líquido com força excessiva, prática que, segundo ele, acabou levando bactérias da sinusite até os ouvidos e os ossos mastoides.

"Eu apertei com muita força. O líquido entrou, saiu do outro lado, mas eu não era para apertar com tanta força", explicou o apresentador.

"Quando eu apertei com força demais, o líquido entrou nos meus ouvidos levando as bactérias que estavam aqui da sinusite e vieram para esses ossos chamados mastoides. O caso é muito sério", pontuou João Inácio Jr.

Apesar do alerta, o apresentador fez questão de destacar que a lavagem nasal continua sendo uma prática importante quando realizada corretamente. "Essa garrafinha é uma bênção para se lavar o nariz quando a gente está gripado ou com sinusite. Mas não pode botar muita força. Tem que aplicar devagar".

João Inácio diz que tratamento evitou sequelas graves

No relato, o apresentador afirmou que o atendimento rápido foi fundamental para evitar complicações potencialmente irreversíveis.

"Se eu não tivesse tratado a tempo, eu ia ficar surdo", declarou o comunicador. Ele afirmou ainda que a infecção poderia ter atingido outras regiões do organismo.

As bactérias que entraram nos meus ossos mastoides iam destruir os ossos, iam entrar no meu cérebro e na minha coluna espinhal, podendo causar surdez, paralisia permanente, meningite e morte João Inácio Jr Apresentador

Ao final da gravação, João Inácio agradeceu o apoio recebido dos seguidores e afirmou confiar na recuperação. "Quero agradecer pela sua oração, pelo seu carinho e porque você está torcendo por mim. Quero agradecer principalmente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo".

Relembre o caso

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, João Inácio Jr., criador do meme "Será que?", revelou que foi internado após desenvolver uma mastoidite bilateral, infecção bacteriana que atingiu os ossos mastoides, localizados atrás das orelhas.

O apresentador contou que procurou atendimento após sentir fortes dores de cabeça e perder parte da audição. Exames de tomografia e ressonância magnética identificaram inflamação nos dois lados da cabeça, afetando os ouvidos e os ossos mastoides.

Na ocasião, ele relatou que chegou a ficar "praticamente surdo" e descreveu as dores como "de gritar", destacando que a rapidez no diagnóstico foi decisiva para evitar complicações ainda mais graves.