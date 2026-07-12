Fagner é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo (12)

Cantor cearense conversa com Daniel sobre carreira e canta sucessos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Fagner e Daniel conversam e cantam juntos no "Viver Sertanejo" deste domingo (12).
Foto: Mauricio Fidalgo / Globo / Divulgação.

O programa “Viver Sertanejo” deste domingo (12) recebe o cantor e compositor cearense Fagner, que conversa com Daniel sobre a trajetória e canta sucessos da carreira.

Da infância no interior do Ceará às referências que moldaram a formação musical do artista, Fagner destaca também os encontros musicais com nomes do sertanejo como Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Renato Teixeira e Roberta Miranda.

No palco, Daniel e Fagner cantam juntos músicas da carreira do cearense, incluindo os clássicos "Canteiros", "Espumas ao Vento" e "Deslizes".

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.

Que horas começa "Viver Sertanejo" neste domingo (12)?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (12), a partir das 10h05, logo após o "Globo Rural".

 
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