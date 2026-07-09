'Duna: Parte 3' tem trailer oficial divulgado; assista

A Warner Bros. Pictures divulgou, nesta quarta-feira (8), o trailer oficial de "Duna: Parte Três". O filme, estrelado por Timothée Chalamet, é último longa da trilogia de autoria de Denis Villeneuve. (Assista à prévia acima)

A trama é uma adaptação do segundo livro da saga, Messias de Duna. O novo filme estreia em 18 de dezembro de 2026 nos cinemas.

Qual a sinopse de 'Duna 3'?

O filme se passa anos após a vitória de Paul Atreides (Timothée Chalamet) sobre os Harkonnen, acompanhando o personagem agora como Imperador da galáxia. Ele passará por inúmeros desafios e tentativas de assassinato, tendo que lidar com o sangue que derramou para chegar ao império.

Paul precisa lidar com o peso da revolução enquanto governa o império, e se proteger daqueles que querem sua ruína.

O longa ganha ainda mais drama quando a amada de Paul, Chani (Zendaya), passa por uma gravidez de risco.

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