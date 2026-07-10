Thais Carla anuncia fim de casamento após 11 anos: 'Seguir caminhos diferentes'

A influenciadora Thais Carla anunciou, nesta sexta-feira (10), o fim do casamento com Israel Reis, após 11 anos juntos. Por meio das redes sociais, a influencer publicou um comunicado em que esclarece o término com o agora ex-marido.

Ela aproveitou ainda para demonstrar carinho e agradecer a parceria com Israel ao longo dos anos.

"Depois de 11 anos de história, nós, Thaís e Israel, decidimos seguir caminhos diferentes. Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso: nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós. [...] Israel esteve comigo nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis", escreveu.

Thais e Israel são pais de Maria, de 9 anos, e Eva, de 6. No texto, ela destacou que irá manter um laço de amor e respeito com o ex, sempre colocando as filhas como a prioridade.

"Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade com a nossa história. Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta", destacou a influenciadora.

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No pronunciamento, ela também pediu privacidade e respeito do público durante esse momento difícil para a família.

"Pedimos, neste momento, compreensão, respeito e sensibilidade. Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre. [...] Te amo e sou grata pela família que construímos juntos", finalizou a influencer.

Nos comentários da publicação, o empresário retribuiu o carinho de Thais e reforçou a gratidão pelos 11 anos de relacionamento.

"Obrigado por caminhar ao meu lado todos esses anos. Você é minha parceira, minha melhor amiga, a mãe das nossas filhas e uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Tenho orgulho da sua história e de tudo o que ainda vamos construir juntos", escreveu.