Fernanda Torres revela acusação de Karla Sofía Gascón na época do Oscar

Atriz comentou bastidores da premiação durante participação no "Conversa com Bial".

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 21:01
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Legenda: Protagonista de Emilia Pérez também teria afirmado que a equipe da brasileira estaria a difamando nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Globo.

A atriz Fernanda Torres fez revelações sobre os bastidores da disputa pelo Oscar durante participação no "Conversa com Bial" nessa terça-feira (7). Segundo a artista, Karla Sofía Gascón, do polêmico filme "Emilia Pérez", a acusou de ter uma equipe trabalhando contra a espanhola na premiação em 2025.

"Entrei no quarto de hotel pra descansar, entra a atriz do Emilia Pérez [Karla Sofía Gascón] e dizendo que eu tinha uma equipe trabalhando contra ela”, revelou Fernanda. "Hoje em dia tá… Estou com medo de estar aqui, Pedro, porque hoje em dia dar entrevista é um perigo. É um cancelamento certo", brincou a atriz.

A protagonista de "Emilia Pérez" também teria afirmado que a equipe da brasileira estaria a difamando nas redes sociais, para impedir que ela ganhasse o prêmio.

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Ainda sobre a concorrência na categoria "Melhor Filme Internacional" à época, Fernanda comentou sobre as dificuldades em lidar com a mídia.

"Seis a oito meses de campanha pelo Oscar, sem ir para casa. Quando a gente chegou [ao Festival de Veneza] não era ninguém, era um azarão e tivemos de tudo... No dia seguinte ao Globo de Ouro, Los Angeles pegou fogo. Tive que sair fugida! Falavam que era para pegar o essencial, e eu olhava para o Globo de Ouro e pensava: 'O que é essencial? Será que ele vai derreter?", afirmou.

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Polêmicas

No ano passado, Karla Sofía Gascón foi alvo de críticas devido a polêmicas envolvendo declarações antigas. Internautas resgataram tweets publicados por ela entre 2016 e 2020 com comentários controversos sobre o assassinato de George Floyd, críticas à diversidade no Oscar e menções negativas à comunidade muçulmana.

O diretor de Emilia Pérez, Jacques Audiard, classificou os tweets de Sofía como “imperdoáveis” e disse que não mantém contato com a atriz.

“Eu não falei com ela e não quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e realmente não entendo por que ela continua". 

Karla chegou a fazer um pedido de desculpas às pessoas que magoou e prometeu se afastar dos holofotes.

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