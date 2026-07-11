‘Altas Horas’ reúne artistas que revisitam raízes do sertanejo e da música infantil

Neste sábado (11), o “Altas Horas” promove uma edição nostálgica com artistas de diferentes gêneros que marcaram a história do Brasil. Serginho Groisman recebe o projeto Sertanejo Série A e a formação original do Trem da Alegria.

O projeto sertanejo propõe um “resgate” da essência do gênero musical e é comandado por Maiara & Maraisa, Fred & Fabrício e Naiara Azevedo. Os artistas falam sobre planos de uma turnê e relembram clássicos de duplas e artistas.

No repertório musical, canções como “Morango do Nordeste/Você”, “Quando um Grande Amor se Faz” e medley de “Chorando Se Foi” com “Não Assim Não Dá”.

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Já em relação à música infantil, Patrícia Marx, Juninho Bill e Luciano Nassyn relembram a origem e a trajetória do Trem da Alegria, revisitando sucessos como “É de Chocolate” e “Piuí Abacaxi”.

Além da formação original do grupo, convidados como Michael Sullivan, Vanessa Jackson, Amanda Acosta e o ex-integrante Rubinho se unem para apresentar outros clássicos, como “He-Man”, “Uni, duni, tê” e “Pula Corda”.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (11)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h45, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay.

Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.