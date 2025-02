Viih Tube responde críticas após se batizar pela 2ª vez em igreja evangélica

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube respondeu nas redes sociais, nesta segunda-feira (17), as críticas por ter se batizado pela segunda vez na igreja evangélica. Assim como ela, o marido da famosa, o ex-BBB Eliezer, também se batizou. O batismo nas águas aconteceu no último sábado (15), e eles postaram imagens do momento nas redes sociais.

Viih explicou que seu processo de se converter à religião não é recente. “Sinceramente? Eu fiquei preocupada (com as críticas) porque era crente falando mal de crente e o Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração, não ficaria feliz com isso”, iniciou ela.

"Abrir mão de muitas coisas"

“Tem que abrir mão de muitas coisas, mas eu já abri mão faz tempo. A vida de festa que eu tinha... desde que engravidei eu tinha aberto mão. E honestamente, não posso mentir aqui, não foi nem por Deus, foi pela minha filha! Eu mudei meu estilo de vida muito antes de voltar minha intimidade com Deus, então para mim foi fácil abrir os braços para Deus e falar agora eu nunca mais me afasto de você".

A influenciadora também negou que seu batismo foi em prol de visualizações. “Ai, mas tá fazendo isso para gerar engajamento. Gente, desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Desculpa se soou arrogante, mas não preciso. É só você entrar no meu perfil e vai ver que está tudo certo com a minha profissão. Eu me esforço, trabalho bastante, trabalho muito para ter engajamento. Não preciso. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus”, finalizou.