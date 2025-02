Diretor do filme 'Conclave' diz que gostaria de trabalhar com Fernanda Torres

Edward Berger, diretor do filme “Conclave”, disse, no domingo (16), durante o Bafta, prêmio mais importante do cinema britânico, que gostaria de trabalhar com a atriz brasileira Fernanda Torres, que protagonizou o filme “Ainda Estou Aqui”.

Veja também Zoeira Camila Cabello é confirmada no festival The Town 2025 no mesmo dia de Katy Perry Zoeira Diretor de 'Emilia Perez' agradece Karla Sofia Gascón durante vitória no Bafta após atriz ser criticada

“Eu vi Fernanda Torres, indicada por seu papel no filme de Walter Salles. E, se algum dia eu tivesse a chance de trabalhar com ela, seria lindo. Todo mundo comemorou [a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro] porque ela realmente merece ganhar, e ninguém esperava. Foi uma vitória tão bonita e sincera. A mãe dela estando lá e, 20 ou 30 anos depois, ela vencendo… Isso deve ser incrível”, disse o diretor.

Melhor filme

“Conclave”, aliás, venceu o Bafta na categoria de melhor filme. O longa-metragem está em cartaz nos cinemas brasileiros, e mostra um grupo de sacerdotes reunidos para eleger um novo Papa

Ele também disputa o Oscar de melhor filme, assim como “Ainda Estou Aqui”. O prêmio acontece no dia 2 de março, e será exibido ao vivo na Globo.