Jordana Holleben, ex-mulher de Allan Souza, do Flamengo, expõe jogador após separação

Jordana Holleben, ex-mulher do jogador do Flamengo Allan Souza, gravou vários vídeos para as redes sociais, nesta segunda-feira (17), expondo o ex-marido. Ela disse que ficou por muito tempo calada, mas "que não será mais assim".

A influenciadora digital afirmou que os filhos ainda não recebem pensão do pai, que o atleta alega estar "apertado" e não tem pagado outras despesas das duas crianças. Conforme o “Extra”, Allan recebe cerca de R$ 1 milhão por mês no Flamengo.

“Vim aqui fazer um desabafo. Tanto tempo calada por opção minha, porque tenho pavor dessas coisas, mas quando mexem com os filhos da gente, devemos repensar. O que adianta ser boazinha, tentar acordo, pedir o mínimo de responsabilidade afetiva? Não fujo dos meus problemas, mas quem fugir, eu vou atrás, vou até o inferno, e derrubo. Como estou sendo mãe e pai há uns 3 meses, decidi que vou desabafar. Inclusive, mães que entraram com pedido de pensão provisória para os filhos, quanto tempo vocês receberam? Porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e estamos indo para março. É normal?”, questionou ela, nos Stories.

Acusações

Jordana ainda afirmou que o jogador não pegou os filhos, mesmo tendo folga, e que as crianças falam que estão com saudade dele. Ela também disse que precisou mudar as crianças de colégio, devido ao preço da mensalidade.

“Em relação aos meus filhos, eu falei, implorei, te pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora há cinco minutos da casa dos filhos, já teve várias folgas, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e estava num beach club ostentando. O mesmo alega que está apertado e não tem condições de pagar certas contas como fonoaudióloga e natação. Não vou ficar mais calada, estou sendo mãe e pai. Aliás, vamos para a terceira adaptação da escola das crianças e não recebi nem como as crianças estão. A escola tive que mudar porque a outra ele não quis mais pagar, disse que estava cara. A mãe aceitou e abaixou a cabeça, mas não vou mais aceitar”.

Em janeiro, Jordana pediu uma medida protetiva contra Allan, após ele invadir a mansão que morava com ela e levar os filhos. Antes disso, a influenciadora já tinha dito publicamente que as questões de sua separação eram “extremamente delicadas”.