Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Jonathan Hay relatou agressões e entregou material às autoridades.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:51)
Zoeira
Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Legenda: Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Foto: Reprodução/X.

Sean “Diddy” Combs voltou a ser citado em novas denúncias de abuso sexual, desta vez feitas pelo produtor musical Jonathan Hay. As informações foram divulgadas pela ABC, que confirmou que o caso já está sob análise do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

De acordo com o depoimento encaminhado às autoridades, Hay afirma ter sido atacado em duas ocasiões diferentes. O episódio mais recente teria acontecido em 2021, após um convite feito por Christopher “C.J.” Wallace, filho de Biggie Smalls, para o que seria uma reunião de trabalho relacionada a um projeto musical. Ao chegar ao local, o produtor diz ter sido rendido por dois homens que cobriram sua cabeça antes de Diddy entrar no ambiente e forçá-lo a praticar sexo oral.

Hay afirma ter entregue às autoridades fotos e vídeos que, segundo ele, corroboram sua narrativa. Wallace, porém, afirmou que o relato é “totalmente falso e difamatório” e disse que as denúncias fazem parte de uma “campanha de difamação” contra sua imagem.

Veja também

teaser image
Zoeira

Justiça nega habeas corpus a Buzeira, preso por lavagem de dinheiro

teaser image
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

O produtor também mencionou um episódio anterior, em 2020, quando Diddy supostamente teria se masturbado diante dele durante uma sessão de fotos. Hay diz que demorou a denunciar por vergonha, mas decidiu buscar justiça após os novos desdobramentos envolvendo o rapper.

As acusações surgem semanas após Diddy ter sido condenado, em outubro, a quatro anos e dois meses de prisão por crimes ligados à prostituição. Ele cumpre pena na penitenciária federal de Fort Dix, em New Jersey.

Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Zoeira

Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Jonathan Hay relatou agressões e entregou material às autoridades.

Redação
Há 1 hora
Buzeira sorrindo para a câmera, com macaco preto no ombro, em meio a veículos de alto luxo como um helicóptero e carros esportivos.
Zoeira

Justiça nega habeas corpus a Buzeira, preso por lavagem de dinheiro

Influenciador seguirá detido após TRF-3 considerar justificadas as suspeitas de ligação com esquema internacional do tráfico.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do cantor Robbie Williams em show.
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem de pano de prato com desenho do pica-pau e a frase: na minha cartinha pro papai noel esse ano eu vou pedir socorro.
Zoeira

Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Karine Antunes da Silva transforma desenhos e frases "sinceronas" em sucesso nas redes.

Redação
17 de Novembro de 2025
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
16 de Novembro de 2025
Amigo de Virginia mostrou a decoração romântica do quarto da influenciadora em Londres
Zoeira

Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

Influenciadora foi acordada por Hebert Gomes, e balões rosa chamaram atenção.

Redação
16 de Novembro de 2025
Angélica defendeu que falar sobre o abuso sexual é importante para manter o tema em discussão e proteger meninas e adolescentes
Zoeira

Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Apresentadora fala sobre traumas aos 15 anos e pressões estéticas.

Redação
16 de Novembro de 2025