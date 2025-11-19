Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Sean “Diddy” Combs voltou a ser citado em novas denúncias de abuso sexual, desta vez feitas pelo produtor musical Jonathan Hay. As informações foram divulgadas pela ABC, que confirmou que o caso já está sob análise do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

De acordo com o depoimento encaminhado às autoridades, Hay afirma ter sido atacado em duas ocasiões diferentes. O episódio mais recente teria acontecido em 2021, após um convite feito por Christopher “C.J.” Wallace, filho de Biggie Smalls, para o que seria uma reunião de trabalho relacionada a um projeto musical. Ao chegar ao local, o produtor diz ter sido rendido por dois homens que cobriram sua cabeça antes de Diddy entrar no ambiente e forçá-lo a praticar sexo oral.

Hay afirma ter entregue às autoridades fotos e vídeos que, segundo ele, corroboram sua narrativa. Wallace, porém, afirmou que o relato é “totalmente falso e difamatório” e disse que as denúncias fazem parte de uma “campanha de difamação” contra sua imagem.

O produtor também mencionou um episódio anterior, em 2020, quando Diddy supostamente teria se masturbado diante dele durante uma sessão de fotos. Hay diz que demorou a denunciar por vergonha, mas decidiu buscar justiça após os novos desdobramentos envolvendo o rapper.

As acusações surgem semanas após Diddy ter sido condenado, em outubro, a quatro anos e dois meses de prisão por crimes ligados à prostituição. Ele cumpre pena na penitenciária federal de Fort Dix, em New Jersey.