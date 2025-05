Previsão do signo de Áries para hoje, 20 de maio

Estamos iniciando a fase minguante da lunação taurina. A Lua mingua em Aquário e o céu propõe uma triagem emocional, mental e até social. Agora é a hora de sentir o gosto da colheita: o que valeu a pena e o que já pode ser encerrado?

A Lua faz trígono com Júpiter, favorecendo uma visão ampliada, mas também quadra Urano — então cuidado com decisões impulsivas ou rebeldias que nascem do cansaço. O Sol, nos últimos graus de Touro, se despede em sextil com Saturno: o que foi estruturado com paciência pode florescer com solidez. No fim do dia, a Lua chega em Peixes e o Sol entra em Gêmeos. Se a sua mente estiver sobrecarregada, escreva. Colocar no papel pode liberar espaço para o novo entrar.

Signo de Áries hoje

É hora de fazer uma triagem nas suas amizades, redes sociais e projetos em grupo. Você não precisa estar em todos os lugares, nem manter conexões que não acrescentam mais. Com o Sol chegando em Gêmeos, novas ideias surgem — anote tudo o que vier, mas só leve adiante o que fizer sentido real.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.