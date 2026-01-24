Preso suspeito de assaltar a jornalista Maria Prata, esposa de Pedro Bial

Um suspeito de participar do assalto à jornalista Maria de Góes e Vasconcellos Prata, em São Paulo, foi preso neste sábado (24). A vítima é esposa do apresentador Pedro Bial, da TV Globo. As informações são do site G1.

O homem foi identificado como Pablo Yuri, de 19 anos. Ele foi levado ao 14º Distrito Policial (14º DP), da Polícia Civil de São Paulo, em Pinheiros.

Pablo é suspeito de pilotar uma motocicleta que teria dado apoio ao homem que abordou Maria Prata, segundo a Polícia. O outro suspeito ainda é procurado pelos investigadores.

Veja também Zoeira Kelly Key antecipa look que vai usar na festa do BBB26 e brinca com seguidores sobre preparação Zoeira Condenação de ex-BBB Felipe Prior por estupro é mantida pela Justiça

Como aconteceu o crime

O assalto aconteceu na Rua Álvaro Martins, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, na última quinta-feira (22). Maria Prata trafegava com a filha, de 6 anos.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o assaltante se passava por um entregador por aplicativos, com mochila de entrega delivery.

O homem levou o celular, a aliança e cartões da vítima. O criminoso também exigiu a senha do celular da jornalista e levou o aparelho aberto, com todos os dados expostos.

Legenda: O homem preso é suspeito de dar apoio ao assaltante que abordou a vítima. Foto: Reprodução.

Nas redes sociais, Prata contou que prestou depoimento à Polícia e ressaltou que ela e a filha estão bem.

"Tem coisas muito piores, o pesadelo poderia ser outro. Mas a vida é mesmo um sopro. Um movimento errado e o desfecho poderia ser outro, como já foi com tanta gente", declarou Maria Prata.

Quem é Maria Prata?

Maria de Góes e Vasconcellos Prata é jornalista, tem 46 anos, nasceu em São Paulo e é filha da também comunicadora Marta Goés com o dramaturgo Mário Prata.

Desde 2015, ela é casada com o jornalista e apresentador Pedro Bial, com quem tem duas filhas, de 8 e 6 anos.

Jornalista especializada em moda, Prata exerceu sua profissão em revistas e canais de sucesso da mídia brasileira, como a Capricho e o Fashion TV.

Ela foi editora-chefe da Vogue e do canal Fashion TV, entre os anos de 2005 e 2009, e da Harper's Bazaar no Brasil, revista mensal estadunidense de moda feminina, a partir de 2011.

Em 2014, ingressou na Rede Globo como apresentadora do programa "Mundo S/A", permanecendo na emissora por seis anos.